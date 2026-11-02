Clima de hoy en Dallas, Texas para este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC). La probabilidad de lluvia será del 19% y se prevén nubes y claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 11.18 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 86%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 16088 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:46 h y el crepúsculo será a las 17:36 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 73 grados Fahrenheit (12 y 23ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 75% por la mañana, 2% por la tarde y 75% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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