“Es Gaza o nada”: cómo el apoyo a Israel se convirtió en un punto clave de la contienda electoral en EE.UU.

Samraa Luqman, demócrata de toda la vida, votó con orgullo por la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Un solo tema motivó su voto entonces, al igual que lo hará de nuevo en las elecciones de mitad de mandato de este martes.

“O Gaza o nada”, dijo la estadounidense de origen yemení al programa “The Global Story” del Servicio Mundial de Noticias de la BBC. “Si no te preocupa Gaza, Israel o Palestina, no te necesitamos en el cargo ni tenemos por qué votar por ti, independientemente de tu afiliación política”.

Enfurecidos por el apoyo estadounidense a Israel, votantes tradicionalmente demócratas como Luqman contribuyeron a la victoria del Partido Republicano en el crucial estado de Michigan en 2024.

Preocupaciones similares están motivando ahora a los votantes de ambos lados del debate en una de las contiendas más reñidas de las elecciones de noviembre.

Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images:

La reñida contienda por el escaño del Senado por Michigan es crucial para determinar qué partido controlará el Congreso durante el resto del mandato de Trump. Los demócratas necesitan conservarlo. Los republicanos necesitan arrebatárselo. Sin embargo, a pocos días de las elecciones, todo apunta a que la situación está muy igualada.

Por un lado está el demócrata Abdul El-Sayed, un médico que se convertiría en el primer senador musulmán del país si resulta elegido el 3 de noviembre.

Tras haber calificado repetidamente de genocidio la operación militar israelí en Gaza, después de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos, acusación que Israel rechaza categóricamente, El-Sayed derrotó por un estrecho margen a un demócrata proisraelí en las primarias.

El oponente republicano de El-Sayed, Mike Rogers, es un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que sirvió en la Cámara de Representantes durante 14 años.

Respaldado por Trump, Rogers se opone a recortar la ayuda militar estadounidense a Israel por considerarla una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.

Anadolu via Getty Images: Más de 100.000 votantes “indecisos” no manifestaron su apoyo en las elecciones primarias del Partido Demócrata de Michigan de 2024.

Michigan es clave

Aunque las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos suelen girar en torno a cuestiones internas, como la economía y el costo de vida, la guerra en Gaza se ha convertido prácticamente en una prueba de fuego para los votantes de Michigan.

Ambos candidatos han hecho hincapié en el uso de los impuestos de los estadounidenses para financiar el conflicto, y se estima que la ayuda militar estadounidense alcanzó los US$21.000 millones en septiembre de 2025, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown.

Michigan alberga el mayor porcentaje de estadounidenses de origen árabe de todo EE.UU. Además, cuenta con una importante población de votantes judíos que han apoyado firmemente a Israel. Ambos grupos han sido históricamente un pilar fundamental para el Partido Demócrata.

AFP via Getty Images: Samraa Luqman, demócrata de toda la vida, hizo campaña por Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Pero en 2024, frustrados por la política exterior de los demócratas en Medio Oriente, algunos votantes árabes y musulmanes organizaron una campaña llamada “Indecisos”. Más de 100.000 personas retiraron su apoyo durante las primarias para demostrar su frustración con el respaldo incondicional a Israel del entonces presidente Joe Biden.

Así que cuando la nominación presidencial recayó en Kamala Harris y sus promesas de continuidad, votantes como Luqman se sintieron traicionados.

“Estaba furiosa porque toda mi vida he sido demócrata, y no solo porque no mencionaran la palabra ‘alto el fuego’ ni intentaran detener el genocidio. Fue específicamente porque se mantuvieron firmes y dijeron: ‘No hemos hecho nada malo. Vamos a continuar con nuestras políticas'”.

Luqman se unió a la oleada de votantes musulmanes que apoyaron a Trump. “No solo voté, sino que hice campaña por él”, afirma.

Pero aunque ahora se considera republicana, Luqman apoya con entusiasmo al demócrata El-Sayed para el Senado.

Getty Images: El-Sayed saluda a sus simpatizantes en un acto de campaña en Detroit, la semana pasada.

Amer Zahar, también votante árabe-estadounidense, afirma que las elecciones de 2024 fueron un punto de inflexión para que el Partido Demócrata respaldara a un candidato propalestino como El-Sayed.

“El Partido Demócrata no siempre me representa, y creo que tampoco siempre representa a nuestra comunidad”, dice Zahar.

“Teníamos que provocar una revolución dentro del Partido Demócrata, y eso fue lo que hicimos en 2024. Así que, después de esa revolución y la victoria de candidatos que defienden bien a Palestina, tenemos mucho más apoyo”.

Pero si bien las divisiones internas del partido pueden haber dado cabida a las preocupaciones de muchos votantes árabe-estadounidenses, otro grupo diferente está expresando ahora temores de abandono.

Getty Images: El-Sayed niega haber intentado justificar un violento ataque a una sinagoga perpetrado por alguien que había perdido familiares en un ataque aéreo israelí.

Algunos cuestionan la capacidad de El-Sayed para proteger a la comunidad judía en un momento de crisis. Tras el violento ataque a la sinagoga Templo Israel en marzo, declaró: “Las personas heridas hieren a más personas”. El atacante había perdido familiares en un ataque aéreo israelí en Líbano.

Posteriormente, El-Sayed pidió disculpas, afirmando que no intentaba justificar el ataque. Sin embargo, esto no aclaró del todo la situación.

“Eso sí que fue un golpe bajo”, dice Aaron Starr, presidente de la Junta de Rabinos de Michigan, quien ha declarado públicamente que no votará por El-Sayed.

“La mayoría de nuestra comunidad ha votado por el Partido Demócrata y ahora siente que el lenguaje y las acciones de los miembros del Partido Demócrata, no de todos, pero sí de ciertos candidatos dentro del Partido Demócrata, están poniendo en riesgo nuestra seguridad”, señaló.

Getty Images: Rogers ha estado tratando de ganarse el voto judío demostrando que es un firme amigo de Israel.

Al igual que algunos demócratas musulmanes de Michigan en 2024, algunos demócratas judíos acérrimos ahora votan por el candidato republicano, o simplemente no votan.

“Soy demócrata, pero ante todo tengo que creer que la persona por la que voto me respeta a mí, mis ideas políticas y mi existencia”, afirma Jordan Acker, abogado y miembro de la Universidad de Michigan.

Acker conoce a El-Sayed desde hace 20 años. Fueron juntos a la universidad. Pero no está seguro de si votará por su antiguo compañero de clase.

“Según la visión del mundo de Abdul, los judíos son aceptables como individuos, pero no como pueblo. Y eso me resulta sumamente preocupante”, afirma.

Mientras tanto, Rogers ha estado intentando ganarse el voto de los judíos del estado demostrando ser un firme defensor de Israel. También calificó a El-Sayed de “antijudío”.

Los críticos acusan a Rogers de avivar la islamofobia al intentar presentar a su oponente como simpatizante del extremismo islámico. Tanto Rogers como Trump han acusado a El-Sayed, cuya familia emigró de Egipto, de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes. El-Sayed ha repudiado repetidamente al grupo y ha negado cualquier conexión.

Para una parte importante del electorado, la acalorada campaña para el Senado ha exacerbado no solo las divisiones partidistas, sino también las tensiones raciales y étnicas. Sin embargo, David Freund, partidario de El-Sayed y votante judío, no está demasiado preocupado por las consecuencias a largo plazo.

“La seguridad de todas las minorías consiste en defender a todas las minorías”, afirma. “La seguridad de los judíos no se preservará como una categoría aparte llamada ‘seguridad judía’. Forma parte de la cuestión más amplia de los derechos democráticos de todos”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.