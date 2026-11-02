Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si EE.UU. acepta sus condiciones

Los negociadores iraníes abandonaron el domingo las conversaciones con los mediadores cataríes —orientadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos—, mientras circula un borrador de la propuesta iraní y se contempla la posibilidad de un nuevo encuentro, según informó este lunes un funcionario al tanto de las negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló que la base de las conversaciones es un plan de siete puntos, elaborado por Teherán en septiembre, para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense contra Irán. Teherán sugiere ahora que, en el marco de un acuerdo, dicha propuesta podría implementarse en un plazo más breve.

“La posibilidad de implementar este plan en dos días es otra muestra del enfoque de buena fe de Irán”, afirmó Baqai este lunes. El portavoz puntualizó que “el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) continúa” a través de los mediadores, y que “todo depende” de que Washington acepte sus peticiones. “Sólo entonces podremos hablar de las etapas siguientes”, dijo.

Foco de tensión: el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los principales focos de tensión con Washington y escenario habitual de ataques entre ambas partes. Desde el inicio de la guerra, con los ataques israeloestadounidenses contra Irán del 28 de febrero, Teherán reivindica el control de esta vía clave para el tránsito de hidrocarburos y ataca con regularidad a los buques que intentan cruzarla sin su autorización.

En septiembre, Irán había presentado, por medio de Qatar, un plan destinado a reabrir el estrecho seis días después de que Estados Unidos respondiera a sus demandas. Esta propuesta inicial de Irán fue rechazada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La propuesta iraní

Entre estas había un alto el fuego regional, descongelar los activos iraníes en el extranjero, levantar las sanciones contra su sector petrolero y poner fin al bloqueo norteamericano de sus puertos.

Los mismos puntos figuraban ya en el protocolo de acuerdo de junio, alcanzado tras un primer alto el fuego en vigor desde abril. Pero ese alto el fuego voló por los aires este verano boreal, y con ello se reanudaron los ataques.

El domingo, el canciller iraní, Abás Araqchi, completó las demandas de Irán en una entrevista con Al Jazeera, y dijo que Washington debería aceptar “el nuevo itinerario acordado entre Irán y Omán para el tránsito” de buques por el estrecho de Ormuz. También mencionó entre las demandas una reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Entre elecciones intermedias en EE. UU. y legislativas en Israel

Esta reciente ronda diplomática tiene lugar en medio de la preocupación de que el conflicto pueda intensificarse nuevamente tras las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán este martes 3 de noviembre en Estados Unidos.

Al ser consultado sobre la postura de Teherán respecto a estos comicios, Baghaei señaló que su país no espera que las elecciones “den lugar a un nuevo Estados Unidos”.

Si bien el frente militar se ha calmado desde septiembre, Estados Unidos e Israel, inmerso también en un proceso electoral, amenazaron con reanudar los ataques contra Irán.

Concretamente, Trump ha dicho que Estados Unidos no llevará a cabo nuevos ataques contra Irán antes de la votación y que las conversaciones con Teherán han sido productivas, pero no ha descartado la posibilidad de futuras acciones militares.

“Todo acto de agresión contra Irán (…) recibirá una respuesta potente, inmediata y global de nuestra parte”, respondió el portavoz de la cancillería iraní este lunes.

rml (afp, reuters)