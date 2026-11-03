Pronóstico del clima en Los Ángeles para este martes 3 de noviembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un martes sin apenas nubosidad. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:14 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:58 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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