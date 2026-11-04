BLUETTI Apex 200 lleva el respaldo para apagones a una batería que también cabe en tus viajes

Un apagón cambia enseguida las prioridades de la casa. Mantener frío el refrigerador, conservar la conexión a internet y disponer de algunas luces pasa a importar bastante más que tener todos los enchufes ocupados. La BLUETTI Apex 200 apunta a ese escenario con una reserva de energía que también puede acompañar un viaje en autocaravana o una escapada con vehículo.

BLUETTI presentó hoy la Apex 200 con un precio inicial de $1,099 dólares. La estación de carga cuenta con una batería de 2,560 Wh, conexiones para equipos domésticos y accesorios de viaje, y opciones para ampliar el almacenamiento sin reemplazar la estación.

Lo más interesante está en cómo encajan todas estas piezas. Gracias a la potencia disponible, es posible conectar sin problemas una amplia variedad de aparatos; además, el control independiente de las tomas facilita organizar el consumo, mientras que su formato compacto permite trasladar el equipo con facilidad. A ello se suman dos aspectos igualmente destacables: su peso reducido de tan solo 59.5 libras y la velocidad con la que se recarga mediante un panel solar.

BLUETTI Apex 200 y lo que sus 2.560 Wh permiten hacer durante un apagón

La Apex 200 incorpora una batería de fosfato de hierro y litio, conocida como LiFePO₄ o LFP, de 2,560 Wh de capacidad y 3,200 W de potencia continua como unidad independiente. Conviene separar ambas cifras. Los vatios indican qué demanda puede atender en un momento determinado, mientras que los vatios hora describen la energía almacenada.

En términos cotidianos, tiene margen para alimentar dispositivos de trabajo, iluminación y electrodomésticos compatibles, siempre que la suma de sus consumos y sus picos de arranque respete los límites del equipo. Un microondas o una cafetera encajan en ese planteamiento, pero utilizarlos consume la reserva con bastante más rapidez que mantener un router y unas luces.

La potencia puede subir hasta 3.600 W con una batería de expansión compatible o con entrada solar o de corriente alterna activa, según las condiciones indicadas por BLUETTI. Esa diferencia importa al planificar cargas próximas al máximo. Los 3.200 W son la referencia para la estación funcionando por sí sola.

La autonomía tampoco se puede convertir en una promesa universal de horas o días. Depende de los aparatos conectados, sus ciclos de funcionamiento, las pérdidas de conversión y el consumo de la propia estación. Un refrigerador que enciende y apaga su compresor requiere un cálculo distinto al de una carga constante.

Para ampliar el respaldo, admite baterías B300K y B500K. La configuración con seis B500K alcanza 33,28 kWh, mientras que tres sistemas completamente ampliados, conectados mediante HUB A1 y los accesorios necesarios, llegan hasta 99,84 kWh y 6,000 W de salida conjunta. Ese crecimiento supone una inversión y un espacio de instalación muy diferentes a los de la unidad inicial.

También dispone de función UPS con un tiempo de conmutación de hasta 15 ms. Puede servir para mantener determinados equipos conectados cuando falla la red, aunque conviene comprobar los requisitos de cada dispositivo y activar el modo correspondiente antes de necesitarlo.

La recarga rápida tiene otra condición importante. BLUETTI anuncia unos 46 minutos hasta el 80 % y aproximadamente 1,6 horas hasta completar la carga utilizando una entrada de hasta 3.200 W con la conexión y el cable opcional adecuados. El cable estadounidense estándar de 15 A está limitado a 1.800 W, de modo que esas cifras rápidas no deben darse por hechas en cualquier enchufe.

Sin embargo, pese a esto, los tiempos de carga son sumamente rápidos, por lo que el usuario promedio no tendrá ningún inconveniente al momento de cargar el Apex 200.

Diez puertos y una aplicación para decidir dónde gastar la batería

La Apex 200 cuenta con 10 puertos diferentes que pueden utilizarse de forma simultánea Crédito: Cortesía

La selección de conexiones está bien orientada a mezclar aparatos domésticos, electrónica y equipos de viaje. En la versión estadounidense, las diez salidas se distribuyen así.

Tres tomas NEMA 5-20R de 120 V y hasta 20 A por toma, destinadas a equipos compatibles y sujetas al límite total de la estación.

de 120 V y hasta 20 A por toma, destinadas a equipos compatibles y sujetas al límite total de la estación. Una toma TT-30R de 120 V para autocaravanas y remolques compatibles. Es la cuarta salida de corriente alterna y su formato de 30 A no elimina el límite de potencia del sistema.

de 120 V para autocaravanas y remolques compatibles. Es la cuarta salida de corriente alterna y su formato de 30 A no elimina el límite de potencia del sistema. Dos USB-C , uno de hasta 100 W y otro de hasta 140 W, útiles para portátiles y otros dispositivos compatibles con sus perfiles de carga.

, uno de hasta 100 W y otro de hasta 140 W, útiles para portátiles y otros dispositivos compatibles con sus perfiles de carga. Dos USB-A de hasta 15 W cada uno, para accesorios que mantienen este conector.

de hasta 15 W cada uno, para accesorios que mantienen este conector. Un Anderson de 12 V y 30 A , con hasta 360 W, para equipos de corriente continua compatibles.

, con hasta 360 W, para equipos de corriente continua compatibles. Una salida tipo encendedor de automóvil de 12 V y 10 A, especificada con un máximo de 100 W.

La utilidad de esta variedad aparece al organizar un pequeño puesto de trabajo o una instalación de camping. Los dispositivos USB pueden utilizar sus conexiones dedicadas, mientras las tomas de corriente alterna quedan disponibles para otros aparatos. Eso no significa que se puedan sumar todas las potencias máximas y exigirlas simultáneamente.

El detalle más práctico está en las cuatro tomas de corriente alterna controlables individualmente desde la aplicación BLUETTI. Permiten encendido y apagado remoto, programación y reglas asociadas al porcentaje de batería. Por ejemplo, es posible establecer prioridades para desconectar una carga prescindible antes de agotar la reserva.

BLUETTI también ofrece integración con Alexa, Google Home y Home Assistant. Su valor está en incorporar la estación a rutinas existentes, aunque el funcionamiento remoto depende de la configuración y de disponer de conectividad.

Un diseño compacto con una portabilidad que exige poner los pies en la tierra

La Apex 200 mide 530 × 326 × 211 mm y pesa aproximadamente 27 kg. El comunicado definitivo precisa 26,9 kg, una cifra que conviene tener presente antes de imaginar traslados frecuentes.

Su forma relativamente baja puede facilitar encontrarle espacio en un vehículo, una zona de almacenamiento o una habitación. Hay que reservar ventilación y acceso a las conexiones, evitando encajarla en un compartimento cerrado solo porque sus dimensiones lo permitan.

La portabilidad tiene aquí un sentido concreto. Se puede mover de casa al vehículo o cambiar de estancia cuando hace falta, pero cargar casi 27 kilos requiere planificar el traslado, especialmente si hay escaleras o distancias largas. Su uso encaja mejor en ubicaciones relativamente estables y viajes con vehículo.

Como batería de respaldo para apagones, permite concentrar los equipos esenciales en un punto. En una autocaravana, las conexiones TT-30R y Anderson amplían las posibilidades de integración con cargas compatibles. Alimentar circuitos de una vivienda requiere accesorios y una instalación adecuada, nunca improvisar una conexión a la red doméstica.

También hay un límite claro para el exterior. La estación tiene protección IP20, de modo que debe permanecer resguardada de la lluvia. Llevarla de camping exige pensar tanto en la sombra y la ventilación como en protegerla del agua.

Panel solar portátil de 200 W

La marca cuenta con opciones de paneles solares entre los que se encuentra el BLUETTI 200W Portable Solar Panel (SP200L) que está disponible por $399 dólares. Incorpora células monocristalinas, recubrimiento ETFE y una eficiencia de cerca del 23,4 %.

Su diseño plegable permite reducirlo a unos 585 × 608 × 45 mm para transportarlo, aunque desplegado ocupa aproximadamente 608 × 2.105 mm, por lo que necesita una superficie considerable libre de sombras. Esa diferencia entre tamaño guardado y superficie de uso conviene contemplarla al organizar el equipaje y elegir dónde instalarlo.

La conexión de un solo panel debe dirigirse a la entrada adecuada. El SP200L utiliza conectores MC4 y declara 24,6 V de circuito abierto, insuficientes para alcanzar por sí solo el mínimo de 60 V de la entrada de alta tensión de la Apex 200. La ruta compatible por sus valores eléctricos es la entrada XT60 de baja tensión, utilizando un cable MC4 a XT60 adecuado.

El montaje es sencillo una vez reunido el cableado correcto. Requiere desplegar el panel, orientarlo hacia el sol y conectar la salida a la entrada compatible de la estación. Las sombras, la orientación, la temperatura y la intensidad solar afectan al rendimiento, de modo que los 200 W nominales no representan una entrega constante durante toda la jornada.

Cuánto tarda en cargar con un único panel de 200 W

Para dimensionar las expectativas, dividir 2.560 Wh entre 200 W arroja un mínimo energético ideal de 12,8 horas a potencia nominal sostenida. Ese cálculo excluye pérdidas, consumo propio y reducción de potencia durante la carga, por lo que una recarga completa exige más de esas 12,8 horas solares efectivas en la práctica.

La estación admite hasta 3,000 W solares combinando una entrada MC4 de hasta 2,000 W, 60–280 V y 16 A con otra XT60 de hasta 1.000 W, 12–60 V y 25 A. Los tiempos anunciados de unos 50 minutos hasta el 80 % y 1,7 horas hasta el 100 % corresponden a una instalación capaz de aprovechar esa potencia, con las condiciones adecuadas. Un único panel de 200 W se entiende mejor como una forma de reponer energía gradualmente y prolongar el uso.

En resistencia al agua también conviene leer la letra pequeña. BLUETTI declara protección IP67 para este SP200L, pero advierte expresamente que no debe permanecer bajo la lluvia ni en el agua durante periodos prolongados. Esa clasificación tampoco convierte a la estación ni al conjunto de conexiones en una instalación que pueda dejarse expuesta sin protección.

Precio de lanzamiento y fases de compra

La Apex 200 estrena hoy su primera fase de venta en Estados Unidos por $1,099 dólares, una tarifa que se mantiene hasta el 18 de noviembre. A partir de ahí, el precio aumenta por etapas según este calendario, expresado en dólares estadounidenses.

Super early-bird de $1,099 dólares entre el 4 y el 18 de noviembre de 2026.

dólares entre el 4 y el 18 de noviembre de 2026. Early-bird de $1,149 dólares entre el 19 y el 30 de noviembre.

dólares entre el 19 y el 30 de noviembre. Precio de lanzamiento de $1,199 dólares entre el 1 y el 5 de diciembre.

dólares entre el 1 y el 5 de diciembre. Precio regular anunciado de $1,399 dólares, previsto después de la promoción.

El panel se vende por separado y tiene un precio de catálogo de $399 dólares, por lo que conviene comprobar sus existencias antes de planificar la compra del conjunto . El presupuesto también debe contemplar el cable solar y cualquier accesorio adicional necesario.

La Apex 200 llega como una propuesta especialmente coherente para quien necesita alimentar equipos esenciales, trasladar ocasionalmente la reserva y conservar la posibilidad de ampliarla. Sus conexiones y el control de cargas aportan utilidad cotidiana, mientras que el peso, el coste de expansión y la recarga gradual con 200 W delimitan las expectativas. Planificar qué se va a conectar y cómo se recuperará esa energía resulta tan importante como elegir la capacidad inicial.

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