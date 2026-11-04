Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de noviembre

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para vivir un miércoles con cielos sin presencia alguna de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 1 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:15 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:58 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante este miércoles.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 81 grados Fahrenheit (15 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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