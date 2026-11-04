Pronóstico del tiempo en Dallas para este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos pocas nubes. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:47 h y se pondrá a las 17:34 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 77 grados Fahrenheit (13 y 25 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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