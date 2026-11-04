Rivian encuentra en el R2 su nuevo modelo estrella

Rivian encontró en su nuevo SUV eléctrico el impulso que necesitaba para acelerar su crecimiento.

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El R2 se convirtió en el modelo de mayor volumen de la marca y consiguió superar, por separado y en conjunto, a dos productos que hasta ahora eran protagonistas de su catálogo, las camionetas R1T y R1S.

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El resultado quedó reflejado en el balance del tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, la compañía entregó 19,248 vehículos, un incremento del 46% frente al mismo periodo del año anterior. Además, sus ingresos alcanzaron los $2,155 millones de dólares, un crecimiento del 38%.

El R2 cambia el panorama de Rivian

La llegada del nuevo SUV está teniendo un efecto importante en la operación de la compañía. Según sus resultados financieros, el R2 ya supera en volumen a la familia R1 y también a las furgonetas comerciales EDV.

Rivian no publicó el número exacto de unidades entregadas por cada modelo, pero confirmó que el crecimiento del R2 fue suficiente para convertirlo en su vehículo más vendido.

La producción del trimestre llegó a 19,751 unidades en la fábrica de Normal, Illinois. Para responder a la demanda, la empresa también puso en marcha un segundo turno de trabajo dedicado a este modelo.

Rivian mejora sus previsiones para 2026

El buen desempeño comercial llevó al fabricante a elevar sus expectativas para el cierre del año. Ahora calcula entregar entre 67,000 y 70,000 vehículos, cuando anteriormente contemplaba un rango de 65,000 a 70,000 unidades.

La compañía espera que el R2 represente la mayor parte de sus entregas durante el cuarto trimestre. Ese objetivo será importante para consolidar el crecimiento y aprovechar el interés que ha despertado el nuevo SUV en Estados Unidos.

Por ahora, la oferta disponible sigue limitada a la versión Performance, que es la más costosa de la gama. Las alternativas de menor precio deberían ampliar el público interesado cuando comiencen a comercializarse.

Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Cuánto cuesta el Rivian R2 2027

La versión R2 Performance con Launch Package tiene un precio inicial de $57,990 dólares, que asciende a $59,485 dólares al incluir el cargo de destino.

Esta configuración desarrolla 656 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 mph en 3,6 segundos y ofrece una autonomía estimada de hasta 330 millas.

La marca también prepara otras alternativas para ampliar su catálogo.

R2 Premium: $53,990 dólares, previsto para finales de 2026.

R2 Standard con batería grande: $48,490 dólares, previsto para el primer semestre de 2027.

R2 Standard: alrededor de $45,000 dólares.

La diferencia de precios podría ser determinante para que Rivian llegue a más compradores. Como referencia, los R1T y R1S tienen precios iniciales de $81,885 y $85,885 dólares, respectivamente.

La marca prepara nuevos proyectos tecnológicos

El crecimiento del R2 también llega en un momento de expansión tecnológica para Rivian. La compañía tiene previsto realizar su Autonomy & AI Day el 9 de diciembre, una jornada en la que presentará avances relacionados con sus sistemas de conducción asistida e inteligencia artificial.

Además, este SUV forma parte de los planes que la marca desarrolla junto a Uber para poner en marcha una flota de robotaxis.

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