San Antonio, Texas: el tiempo para hoy miércoles 4 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este miércoles 4 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1014.0 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 06:49 h y el crepúsculo será a las 17:46 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 5%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 81 grados Fahrenheit (15 y 27 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

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