Cáncer de mama en las mujeres latinas: avances, desafíos y nuevas esperanzas

El cáncer de mama sigue siendo uno de los problemas de salud más importantes que afectan a las mujeres hispanas y latinas en Estados Unidos. Aunque las latinas tienen una incidencia de cáncer de mama aproximadamente un 20 % menor que la de la población general de Estados Unidos, esta enfermedad continúa siendo la causa principal de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres hispanas, lo que pone de manifiesto las persistentes disparidades en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Uno de los mensajes más importantes durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama es que la detección temprana salva vidas. La mamografía sigue siendo la herramienta más eficaz para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana, cuando el tratamiento tiene mayores probabilidades de éxito. Sin embargo, las mujeres hispanas enfrentan importantes barreras para acceder a los servicios de detección. Los estudios demuestran consistentemente que las latinas tienen menos probabilidades de realizarse mamografías de rutina y más probabilidades de experimentar retrasos en el seguimiento después de obtener resultados anormales. Como resultado, muchas reciben un diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas más avanzadas.

La falta de seguro médico es uno de los principales factores que contribuyen a las disparidades en los resultados del cáncer de mama. Los estudios han identificado consistentemente la cobertura de seguro médico inadecuada como una de las barreras más importantes para acceder a las mamografías de detección y a otros servicios de atención médica preventiva. La población hispana sigue siendo la menos asegurada en Estados Unidos, lo que limita su acceso a las pruebas de detección del cáncer y a la atención médica.

También está aumentando la concientización sobre el riesgo hereditario de desarrollar cáncer de mama. Las mutaciones en genes como BRCA1 y BRCA2 pueden aumentar significativamente el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama y de ovario a lo largo de su vida. Desafortunadamente, las mujeres hispanas tienen menos probabilidades de recibir asesoramiento y pruebas genéticas, incluso cuando cumplen con los criterios clínicos para ello. Mejorar el acceso a los servicios genéticos podría ayudar a identificar a las mujeres con alto riesgo y permitir una intervención más temprana.

A pesar de estos desafíos, hay motivos para mantener la esperanza. Los avances en el tratamiento del cáncer de mama han transformado los resultados de las pacientes durante la última década. En el caso del cáncer de mama con receptores hormonales positivos, las nuevas terapias endocrinas y los medicamentos dirigidos han mejorado significativamente la supervivencia de las mujeres. Los medicamentos conocidos como degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD, por sus siglas en inglés), los inhibidores de CDK4/6 y las terapias dirigidas a PI3K están ayudando a muchas pacientes a vivir más tiempo y mantener una buena calidad de vida. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de diagnóstico permiten a los oncólogos adaptar los tratamientos con mayor precisión a las características biológicas del tumor de cada paciente.

También se han logrado avances notables en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo (TNBC, por sus siglas en inglés). Aunque antes se consideraba uno de los subtipos de cáncer de mama más difíciles de tratar, hoy en día existen enfoques innovadores para tratarlo, que incluyen la inmunoterapia y los conjugados anticuerpo-fármaco. Estos tratamientos aprovechan el sistema inmunitario o administran medicamentos que destruyen las células cancerosas directamente en las células tumorales, mejorando los resultados para muchas pacientes. Los investigadores continúan estudiando combinaciones de inmunoterapia, terapias dirigidas y nuevos medicamentos que podrían mejorar aún más la supervivencia.

Otro avance alentador es el creciente énfasis en la diversidad en los ensayos clínicos. Históricamente, las mujeres hispanas y latinas han estado subrepresentadas en la investigación sobre el cáncer. Esta falta de representación dificulta comprender plenamente cómo la ascendencia genética, la biología tumoral y los factores sociales influyen en el riesgo de desarrollar cáncer y en la respuesta al tratamiento. Aumentar la participación de grupos históricamente subrepresentados en la investigación biomédica representa una oportunidad importante para comprender mejor las diferencias en los resultados de los tratamientos entre diversas poblaciones.

Este mes de octubre es una oportunidad para honrar la fortaleza de las mujeres latinas afectadas por el cáncer de mama, celebrar a las sobrevivientes, recordar a quienes hemos perdido y promover la detección temprana y la concientización. Desafortunadamente, nueva evidencia sugiere que las recientes políticas migratorias restrictivas pueden afectar negativamente el acceso a los servicios de atención médica. Es importante comunicar que los centros de salud y los programas de detección del cáncer son espacios seguros donde las pacientes pueden recibir atención sin temor. Debemos seguir transmitiendo tranquilidad a las comunidades desatendidas, asegurándoles que su salud y bienestar son nuestra prioridad, y garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de detección temprana y tratamiento que salvan vidas, independientemente de su origen.

Los avances en la investigación del cáncer de mama están brindando nuevas esperanzas. Los tratamientos innovadores están mejorando los resultados y ayudando a muchas mujeres a vivir más tiempo y con mejor salud. Este mes, alentamos a todas las mujeres latinas a dar prioridad a su salud, programar las pruebas de detección recomendadas, conocer sus antecedentes familiares y buscar atención médica ante cualquier síntoma preocupante. Juntos, mediante la educación, la defensa de la salud y el acceso a una atención médica de calidad, podemos seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de mama.

La esperanza es más fuerte que el miedo, y cada paso hacia la detección temprana y mejores tratamientos nos acerca a un futuro en el que más mujeres, sin importar su origen, puedan vivir una vida plena y saludable.

La Dra. Diana Márquez-Garbán es profesora asociada en la División de Hematología y Oncología de UCLA e investigadora del cáncer de mama, cuyo trabajo se centra en comprender los factores biológicos y sociales que contribuyen a las disparidades en el cáncer entre las poblaciones desatendidas. Su investigación integra la oncología traslacional, el desarrollo de medicamentos y las intervenciones comunitarias para mejorar los resultados de salud de las mujeres con cáncer de mama.

