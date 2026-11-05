Hyundai reconoce el gran obstáculo para vender autos de hidrógeno

Hyundai no está dispuesta a descartar el hidrógeno como alternativa para los autos de pasajeros, aunque reconoce que convencer a los compradores será una tarea complicada. La marca surcoreana continúa estudiando nuevos desarrollos con celdas de combustible, pero hay dos obstáculos que frenan su expansión, el costo de los vehículos y la escasa infraestructura para repostar.

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Scott Nargar, gerente de Movilidad Futura y Relaciones con el Gobierno de Hyundai Australia, abordó el tema en una entrevista con CarExpert. Su postura fue contundente al referirse al futuro de esta tecnología. “El hidrógeno no está muerto para los vehículos de pasajeros”.

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El directivo también explicó que la compañía todavía analiza una nueva generación de modelos, aunque encontrar clientes será determinante para avanzar. “Todavía estamos evaluando el auto de celda de combustible de próxima generación. Lo más importante que tienes que encontrar son clientes”, señaló.

El precio y la infraestructura complican su expansión

Hyundai reconoce que fabricar y comercializar vehículos de hidrógeno sigue siendo más costoso que apostar por alternativas eléctricas convencionales. Nargar incluso mencionó que esa diferencia también representa un desafío para los vehículos pesados.

El problema aumenta cuando se trata de compradores particulares. Mientras un auto eléctrico puede conectarse a un cargador doméstico, los modelos de hidrógeno necesitan estaciones especializadas que requieren inversiones importantes y todavía son escasas en numerosos mercados.

Pese a ello, Hyundai considera que esta tecnología puede aprovechar los recursos energéticos de determinados países, especialmente aquellos con capacidad para producir hidrógeno mediante fuentes renovables.

El Nexo demuestra que Hyundai sigue apostando

La segunda generación del Hyundai Nexo comenzó su expansión internacional en 2026. El SUV utiliza una celda de combustible y ofrece cifras interesantes para quienes buscan una alternativa a los motores tradicionales.

Según los registros de la EPA, el modelo alcanza hasta 395 millas de autonomía, mientras que la versión Nexo Blue llega a 442 millas. Su eficiencia combinada es de 60 MPGe y 68 MPGe, respectivamente.

El sistema desarrolla 190 kW de potencia y sus depósitos permiten almacenar 6,69 kg de hidrógeno. Además, el proceso de repostaje puede completarse en aproximadamente cinco minutos.

Sin embargo, estas prestaciones no resuelven la principal dificultad comercial. Hyundai todavía necesita una red de estaciones suficientemente amplia para que sus clientes puedan utilizar estos vehículos sin complicaciones.

Toyota y BMW tampoco quieren abandonar el hidrógeno

La compañía surcoreana mantiene algunos aliados dentro de la industria. Toyota continúa desarrollando esta tecnología con el Mirai y otros proyectos, mientras BMW trabaja en una futura versión del X5 con celda de combustible.

Ambos fabricantes también han unido esfuerzos para avanzar en nuevas generaciones de estos sistemas y reducir sus costos de producción.

La situación es diferente en otras compañías. Mercedes dejó de desarrollar autos de pasajeros con esta tecnología, Honda terminó la producción del Clarity Fuel Cell y General Motors abandonó sus planes para una nueva generación de celdas. Stellantis también canceló su programa de hidrógeno en 2025.

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