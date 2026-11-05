Lupita Infante celebra a sus ancestros

Pareciera que la vida y los amores han tratado muy mal a Lupita Infante, a juzgar por su disco más reciente, “Aunque me duela”, un álbum de rancheras en las que no se cansa de hacer reclamos y hasta soltar uno que otro improperio.

“La verdad es que es mi disco favorito porque tiene canciones variadas, pero todas así medio ‘despechosas’, bien amargadas”, dijo la intérprete mexicoamericana.

El tema de este su cuarto disco de estudio no debería de sorprender a nadie, puesto que la música ranchera siempre ha estado asociada con los dramas de amores ingratos y mal correspondidos. Pero lo inusual con las canciones de esta miembro de la dinastía Infante —es nieta del ícono del cine mexicano, Pedro Infante—, es que grabó una canción con una frase que a muchos les desconcertó.

En “Con todo respeto”, Lupita le dice a su interlocutor que vaya con su madre y la increpe, todo esto con el incomparable estilo y argot mexicano.

“Lo peor de todo es que les gusta la canción”, dijo.

Al principio, Lupita sintió un poco de vergüenza por cantarla, pero cuando vio la reacción de las mujeres, sobre todo de las señoras mayores, se dio cuenta de que había valido la pena.

“No tuvieron como que esa libertad de expresión, de decir algo a alguien que no las estaba tratando muy bien, y con esta canción como que se dejan caer la greña”, dijo.

Lupita dice que disfrutó mucho el proceso de hacer este álbum, a pesar de que hasta su mamá y su tía se sorprendieron cuando escucharon ese corte en particular.

“Me dijo, ‘¿Cómo puedes cantar algo así, que tu abuelo nunca lo hubiera grabado?'”, dijo. “Y yo [le respondí], ‘¿pues qué quieres que haga, mamá, si así me criaste?'”.

En otras palabras, Lupita fue criada como una mujer con libre albedrío. Es hija de Pedro Infante Torrentera, hijo de Pedro Infante, y Marisol Esparza. Pero creció alejada de la fama y de la familia de su padre, en Downey y en Huntington Park, en California. Veía ocasionalmente a su padre cuando este viajaba por cuestiones de trabajo a Estados Unidos.

Cuando Lupita decidió ser cantante, se preparó académicamente y después lanzó su primer disco, con el que obtuvo una nominación al Grammy. Estudió etnomusicología en la Universidad de California en Los Angeles y pagó sus estudios universitarios y la producción de su música trabajando como conductora de Uber y Lyft y dando clases de música.

El tono del disco continúa con canciones que también tienen ese elemento sorpresa, con Lupita haciendo juegos con la voz, como alguna vez lo hizo su abuelo.

“Eso me gusta mucho de la música de mi abuelo”, dijo. “Tiene varias canciones, como la de ‘Mi chorro de voz’ que la oigo y me hace reír”.

Y precisamente para recordar las canciones de grandes intérpretes de la música mexicana, y en el marco de las celebraciones del Día de los Muertos, Lupita participará en el concierto Canciones de mis ancestros, que tendrá lugar en el United Theater on Broadway. También actuará la cantante mexicoamericana Doris Anahí. Ambas rendirán un homenaje a artistas como Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.

Luego de este show, la cantante continuará con su propia gira que terminará el 6 de diciembre. El 2027 también viene con mucho trabajo, como un disco, más conciertos y posibles colaboraciones que la artista revelará cuando sean un hecho.

En detalle

Qué: concierto Canciones de mis ancestros

Cuándo: viernes 6 de noviembre a las 8 pm

Dónde: The United Theater on Broadway, 929 S. Broadway, Los Angeles

Cómo: boletos desde $36; informes axs.com