Juez federal de Florida rechaza habeas corpus de Inés Gómez-Mont, ¿qué significa?

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de habeas corpus presentada por la defensa de la exconductora mexicana de televisión Inés Gómez-Mont Arena, quien buscaba impugnar la legalidad de su detención y obtener su liberación. La resolución fue emitida por el juez de distrito Jeffrey T. Kuntz, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según información de medios mexicanos como El Milenio.

De acuerdo con el documento citado, se confirma que Gómez-Mont “es nativa y ciudadana de México y ciudadana de España que ingresó a los Estados Unidos sin inspección en julio de 2021 y ha residido en los Estados Unidos de manera continua desde entonces”.

El tribunal también enfatizó que la exconductora no ha solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades administrativas.

¿Qué dice la resolución?

En la resolución se indica que “una petición de hábeas corpus es un vehículo para impugnar la legalidad de la detención, no las condiciones de confinamiento. En consecuencia, por la presente se ORDENA Y JUZGA que la petición es DENEGADA. Se instruye al Secretario que CIERRE este caso y desestime cualquier moción pendiente por improcedente”.

La defensa había presentado el recurso en Miami, Florida, el 31 de octubre, con el que solicitó revisar la legalidad de la detención de Gómez-Mont y evitar que fuera trasladada a otro centro de detención. Actualmente, se encuentra en el Centro de Transición de Broward. Fue detenida el 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El recurso presentado es similar al que en su momento promovió su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido el 24 de septiembre de 2025. Álvarez obtuvo la libertad bajo fianza, aunque su proceso continúa y se le fijó una audiencia para este mes de noviembre.

Entre los alegatos de la defensa está que una de las hijas de Gómez-Mont se encuentra en tratamiento médico y que un traslado de la detenida fuera de Miami sería perjudicial. La exconductora fue detenida después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

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