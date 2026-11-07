Pronóstico del tiempo en Dallas para este sábado 7 de noviembre

Este sábado 7 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes y claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit (13ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:50 h y se marchará a las 17:31 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 73 grados Fahrenheit (12 y 23 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 18% por la mañana, 9% por la tarde y 18% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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