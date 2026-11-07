Xpeng L05 quiere competir con Tesla con tecnología y confort

Xpeng quiere que viajar en un SUV eléctrico sea algo más que una cuestión de autonomía. Su nueva L05 llega al mercado chino con una propuesta que mezcla tecnología, espacio y comodidades propias de modelos de categorías superiores.

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La marca apunta directamente a rivales como Tesla Model Y, aunque su estrategia pasa por ofrecer distintas alternativas de propulsión y un interior especialmente llamativo.

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Conocida en China como Mona L05, esta camioneta amplía la familia Mona y se posiciona por encima de la L03. Su gama contempla seis versiones, cuatro completamente eléctricas y dos con sistema de rango extendido, una fórmula pensada para quienes todavía prefieren contar con gasolina como respaldo.

Xpeng Robotaxi GX. Crédito: Xpeng. Crédito: Cortesía

Diseño con sello español y dimensiones generosas

El diseño estuvo a cargo de JuanMa López y apuesta por una carrocería de líneas suaves, puertas sin marco y una franja luminosa posterior que recorre prácticamente todo el ancho del vehículo.

Con 4,87 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,94 metros, la L05 ofrece proporciones generosas para acomodar a sus ocupantes. También puede incorporar rines de 18 o 20 pulgadas y rejillas frontales activas.

El espacio de carga es otro argumento importante. Su maletero trasero ofrece 702 litros y puede alcanzar 1.913 litros con los asientos posteriores abatidos. Las versiones eléctricas agregan un compartimento delantero de 102 litros.

Masajes, pantallas y confort para todos

La cabina es uno de los puntos más llamativos del modelo. Xpeng instala una pantalla central de 17,3 pulgadas y un Head-Up Display de 26,8 pulgadas. Para quienes viajan atrás existe incluso una pantalla adicional de 17,3 pulgadas montada en el techo.

El equipamiento puede incluir sonido de 20 parlantes, iluminación ambiental de 256 colores y cristales delanteros acústicos.

Los asientos también reciben atención especial. El copiloto puede disfrutar de una butaca de gravedad cero con masaje de 14 puntos, mientras los pasajeros traseros disponen de calefacción y reclinación eléctrica. El conductor, por su parte, puede contar con soportes que ajustan la sujeción del cuerpo.

El Xpeng G7 desafía al Tesla Model Y. Crédito: Xpeng. Crédito: Cortesía

Dos tecnologías para alcanzar los 1.310 kilómetros

La L05 utiliza un motor eléctrico posterior de 245 hp y 280 Nm, con tracción trasera en todas sus versiones.

Las variantes eléctricas incorporan baterías LFP de 58,2 o 71,1 kWh y anuncian autonomías de hasta 635 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC. La carga rápida permite recuperar del 30% al 80% en aproximadamente 15,8 minutos, según la marca.

Las versiones de rango extendido añaden un motor de gasolina de 1.5 litros que funciona como generador. Su batería de 37,2 kWh permite recorrer hasta 310 kilómetros en modo eléctrico, mientras la autonomía combinada alcanza los 1.310 kilómetros.

El SUV también incorpora suspensión independiente trasera, amortiguadores de dureza variable y funciones destinadas a mejorar el comportamiento sobre diferentes superficies. En seguridad, anuncia siete airbags y asistentes de conducción, con navegación y estacionamiento asistidos en las variantes superiores.

Con semejante combinación de espacio, tecnología y autonomía, Xpeng busca demostrar que su L05 puede competir no solamente por eficiencia, sino también por ofrecer una experiencia de viaje mucho más completa.

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