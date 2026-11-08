Estados Unidos crea grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres hacia Irán

El ejército de Estados Unidos anunció que creará un grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres hacia Irán que se utilizan para envíos de armas y mercancías ilícitas.

Esta iniciativa “restringirá aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reponer sus fuerzas militares”, dijo el jefe del Comando Central (Centcom), Brad Cooper, en un comunicado publicado en la red social X.

La Guardia Revolucionaria, el ejército élite del régimen iraní, aseguró que un proyecto así “fracasará” y no provocará el “colapso” de la economía del gobierno islámico.

Su portavoz, Hossein Mohebi, señaló que Estados Unidos sería “incapaz de bloquear” los canales de comunicación entre Irán y los países vecinos. Las restricciones ampliarían el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes impuesto en el marco de la guerra.

Según el Centcom, el bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington ha “impedido que Irán exporte más de 25.000 millones de dólares en petróleo crudo“.

En agosto, Estados Unidos anunció una campaña de “asfixia económica” contra Irán destinada a estrangular su ya maltrecha economía.

rr afp/reuters