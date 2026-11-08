‘Nos quedamos sin nada’: familias afectadas por un incendio buscan un nuevo hogar 

Un incendio en un edificio de apartamentos de 60 unidades en East Hollywood dejó a una persona hospitalizada y 90 residentes desplazados de sus hogares, pero las familias afectadas temen por su futuro.

Por el momento, los residentes están temporalmente en un refugio en Silverlake, donde muchos siguen exigiendo respuestas, ya que les preocupa cuánto tiempo tardarán en encontrar un lugar permanente para vivir.

“Nos quedamos sin nada. Nos dijeron que tal vez en 4 o 5 semanas nos iban a hablar para ver si podíamos regresar”, dijo Gloria Flores, una residente del edificio de departamentos ubicado en 560 North Kingsley Drive, en East Hollywood. “Pero ahorita no tenemos mucha información de los dueños; lo único que sí hicieron fue regresarnos la mitad de la renta, pero es todo”.

Según recuerda Flores, el incendio ocurrió el 15 de octubre alrededor de las 4:20 de la mañana, mientras algunos residentes dormían y otros comenzaban a prepararse para ir al trabajo. La mujer perdió su hogar.

Al relatar lo sucedido ese día, dijo que no sonó ninguna alarma en el edificio y que, al principio, lo que la despertó fue el sonido de unos golpes.

“Pensé que era una pareja que se estaba peleando porque también se oían gritos”, cuenta Flores, sentada en una banqueta del centro de creación Bellevue, donde ahorita tienen refugio. “Le dije a mi esposo; él se asomó y, al principio, dijo que no se veía fuego, pero luego empezamos a oler el humo y se volvió a asomar y vio el incendio”.

Flores, que llevaba 29 años viviendo en el edificio, contó que todo ocurrió en tan solo unos segundos. Dijo que, mientras intentaban recoger artículos importantes para llevarse, se cortó la luz del edificio. Al no poder ver, decidieron evacuar su hogar con tan solo unas pocas cosas en las manos. Su hijo alcanzó a rescatar a su perrita a toda prisa para llegar al estacionamiento y ponerse a salvo.

“Desafortunadamente, me tocó ver cómo se quemaba mi apartamento, cómo la lumbre subía”, recuerda Flores con lágrimas en los ojos. “Fue muy triste porque no pudimos hacer nada. Yo sentí que me desvanecía; que todo se me venía abajo. Mi vida, los recuerdos, todo estaba en ese apartamento”.

Su apartamento fue declarado zona roja, lo que significa que se quemó por completo.

(A la izquierda) Un edificio de departamentos está en llamas; el fuego brota a borbotones por una ventana del tercer piso. (A la derecha) los bomberos intentan abrirse paso hacia el interior. Crédito: Gloria Flores | Cortesía

El centro de recreación de Bellevue en Los Ángeles se convierte en un refugio de la Cruz Roja para los residentes impactados. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) dijo que el fuego se originó en el sótano del edificio y por ahora, la causa del incendio sigue bajo investigación.

Flores expresó que, aunque no saben exactamente qué causó el incendio, sospechan que tiene que ver con la electricidad o con que el edificio fue construido hace décadas.

El LAFD informó que los apartamentos fueron construidos en 1924 y los códigos de construcción modernos exigen la instalación de barreras contra el fuego que ayuden a frenar la propagación de un incendio a través de las paredes y entre los pisos; sin embargo, muchos de los edificios residenciales más antiguos de Los Ángeles, como el de Kingsley Drive, carecen de dicha protección.

“El edificio estaba bajo mucha construcción y no estaba en las mejores condiciones cuando ocurrió el incendio”, dijo la mujer, señalando fotos que tenía en su celular de cómo vivían antes del siniestro.

Vilma, quien prefirió no compartir apellido y vivía en el primer piso del edificio desde hace 18 años, también piensa que la causa pudo ser la antigüedad de los apartamentos.

“Estuvo horrible, no sonó ninguna alarma, no funcionó nada; yo me desperté porque en el pasillo una muchacha gritaba ‘fire, fire’ en inglés, hasta pensé que estaba soñando, y cuando volví a oír el grito, me salí”.

“No sonó nada. Todo el tiempo, los apartamentos han estado en mala condición; no les arreglaban nada. Y pues ahora pasó eso y necesitamos ayuda”, agregó Morelos, otra residente, quien prefirió no compartir su nombre completo.

Ismael, otro residente, dijo a La Opinión, no recuerda haber escuchado ninguna alarma de alerta, fue su esposa, quien lo despertó.

“Yo pensé que se trataba de un solo apartamento porque antes ha sucedido que solo uno se ha quemado”, cuenta Ismael, quien llevaba más de 30 años viviendo en el inmueble. “Pero ya cuando salí al pasillo, vi cómo el humo lo llenaba; ni se podía ver de tanto humo que entraba”.

Luz Camacho explicó que gracias a los gritos de una muchacha, lograron salir a tiempo, salvando solo unos artículos personales y sus pájaros. Su apartamento fue declarado zona amarilla, lo que significa que no fue un daño total, según le explicaron.

“Fue traumático. Me agarraba la depresión en el trabajo; me ponía a llorar porque no tenemos dónde vivir. Ahorita estamos en el refugio”, dijo Camacho, intentando no llorar. “Hasta ahorita me siento un poco bien, pero aún nos falta mucho porque tenemos que buscar dónde vivir permanentemente. Sabemos que la ayuda es temporal”.

Reciben apoyo de la Cruz Roja

Por ahora, han recibido ayuda de la Cruz Roja de Los Ángeles, que ha colaborado con otras organizaciones para brindarles a los residentes un techo, comida y apoyo para su salud física y mental.

“En momentos como estos, se ve lo mejor de una comunidad”, dijo Jacquelyn Clites, directora ejecutiva de la Región de Los Ángeles de la Cruz Roja Americana. “Desde el momento en que se desató este incendio, nuestros voluntarios y socios se unieron para asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar la recuperación por su cuenta. Su compasión, determinación y compromiso ayudaron a garantizar que los residentes tuvieran acceso al apoyo, a los recursos y a la esperanza que necesitaban durante un momento increíblemente difícil”.

Gloria Flores con sus nietas y su hijo Henry. Crédito: Janette Villafana

Los inquilinos expresaron su gratitud por la ayuda de la Cruz Roja, pero pidieron respuestas del dueño de los apartamentos y ayuda de la ciudad para presionarlo para recibir una solución justa.

La Opinión no pudo contactar al dueño del edificio al cierre de esta nota.

“Necesitamos que el dueño del edificio diga algo, cómo nos va a ayudar por tanto tiempo que vivimos allí”, dijo Morelos. “Él tiene que responder”.

“Estamos necesitados de todo ahorita; muchos vamos a tener que empezar de cero, aunque encontremos un nuevo hogar”, agregó Camacho.

La mayoría de los inquilinos tienen un cupón para una vivienda gratis desde ahora hasta finales de diciembre.

Ahorita no hay ninguna demanda en pie de parte de los residentes, pero dicen que han empezado a hablar con abogados para ver cómo los pueden ayudar si deciden imponer una demanda contra los propietarios.

Gloria ha creado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos mientras encuentran un nuevo hogar.

“Tengo muchos recuerdos y memorias; allí celebré los cumpleaños de mis hijos, conviví con ellos en Navidad, nació mi nieta y la cuidaba allí. Hay muchas cosas que recordar y por eso tengo este dolor que me invade”, concluyó Flores. “Estamos agradecidos por la ayuda que sí hemos recibido, pero el dolor es muy grande y profundo”.