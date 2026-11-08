Papa León XIV pide a los hombres que traten “con respeto” a sus esposas

El papa León XIV pidió este domingo a los hombres que traten “con respeto” a sus esposas, en su primera gira por América Latina, donde 11 mujeres son pierden la vida por violencia de género cada día.

“Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez, también cuando hacerlo exige sacrificios”, dijo el jefe de la Iglesia católica en una misa al aire libre en Florida, a 100 kilómetros al norte de Montevideo, la capital de Uruguay.

En 2024, al menos 3.828 mujeres murieron de forma violenta por razón de género en América Latina y el Caribe, según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El total acumulado en los últimos cinco años en la región es de de casi 20.000 feminicidios, según el organismo. La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

rr afp/ewtn news