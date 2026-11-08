Qué se sabe del ataque que dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos en Polonia

Al menos seis personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en la ciudad polaca de Cracovia, según informó la policía.

Los hechos se produjeron a las 3 de la tarde hora local, cuando un hombre a bordo de un vehículo comenzó a disparar “al azar” contra las personas que se encontraban en la Plaza del Mercado, uno de los principales atractivos de este popular destino turístico del país centroeuropeo.

Según los primeros informes, el presunto atacante, un polaco de 25 años que “vestía ropa de estilo militar” al momento de los sucesos y mostraba simpatías por “ideologías de extrema derecha”, fue abatido por los agentes que acudieron al lugar para atender la emergencia tras resistirse al arresto.

“Durante la detención, los agentes hicieron uso de sus armas y el hombre respondió al fuego; como consecuencia, dos agentes de policía figuran entre los heridos”, señala el comunicado difundido por la policía.

Uno de los uniformados se encuentra en condición crítica luego de recibir tres disparos, reportó el ministro del Interior, Marcin Kierwiński.

La delegación de Cracovia de la Fiscalía General de Polonia ha anunciado que considera el hecho como “un delito de terrorismo”.

Las autoridades, que en un primer momento reportaron cinco fallecidos, elevaron horas después la cifra a seis: cuatro mujeres y dos hombres.

Además también reportaron el hallazgo de tres cuerpos en una vivienda, que podrían ser los familiares del sospechoso del ataque.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó estar “profundamente preocupado por las noticias sobre los trágicos sucesos” y aseguró que sus pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias.

“Me mantengo en contacto con las autoridades competentes y espero una explicación exhaustiva de las circunstancias que rodean estos trágicos sucesos”, afirmó Nawrocki en una publicación en X.

“El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional se dirige a Cracovia. ¡La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta!”, añadió el mandatario.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk anunció que se ha iniciado una investigación para esclarecer los sucesos.

El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, calificó el suceso de “ataque salvaje y asesino” y ofreció todo el respaldo de su gobierno.

“EE.UU. se solidariza con Polonia en estos momentos tan oscuros, al igual que Polonia se solidariza con los ciudadanos de Cracovia. Que el bendito recuerdo de quienes han fallecido hoy alivie el dolor de quienes los lloran”, escribió en X.

Sonia BAKARIC / AFP via Getty Images: El tiroteo ocurrió en pleno centro de la ciudad, la cual es considerada uno de los polos turísticos del país.

¿Cuántas personas han muerto y cuántas han resultado heridas?

Se ha confirmado la muerte de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, entre ellas un ciudadano británico. Tres de las víctimas son de nacionalidad polaca y dos aún no han sido identificadas.

Dieciséis personas, entre ellas cinco extranjeros, dos agentes de policía y el atacante, fueron trasladadas al hospital. Más tarde, el Ministerio del Interior informó de que los heridos eran ciudadanos de Austria, Reino Unido, Alemania, Portugal y Rusia.

Posteriormente, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, identificó a los agentes heridos como el suboficial Jakub Kulik y el suboficial Artur Morański.

Uno de los policías fue descrito por un ministro del gobierno polaco como en estado “muy crítico” después de recibir tres disparos mientras intentaba arrestar al atacante. Añadió que el agente está siendo sometido a una intervención quirúrgica.

Las autoridades polacas no han confirmado los nombres ni las edades de las demás víctimas.

Tusk también informó de que se encontraron tres cadáveres, dos mujeres y un hombre, en la vivienda del atacante durante el registro realizado tras el atentado.

El domingo, la policía polaca confirmó que esas tres víctimas habían sido identificadas como los presuntos padres del atacante y su hermana, de 21 años.

Getty Images: Una persona enciende una vela en medio del mercado donde ocurrió el tiroteo.

¿Qué sabemos sobre el sospechoso y el motivo del ataque?

La policía ha identificado al atacante como un hombre polaco de 25 años, aunque no ha confirmado su nombre.

Según un portavoz policial, el sospechoso vestía ropa de estilo militar y portaba un arma de grado militar. Sin embargo, las autoridades señalaron que no era militar.

El portavoz añadió que en su vehículo se encontraron numerosas armas y municiones.

Los medios polacos han informado de que el sospechoso tenía un permiso de armas y que podría haber obtenido parte del armamento en la vivienda familiar.

Un ministro ha afirmado que las primeras investigaciones indican que el atacante estaba inspirado por ideologías de extrema derecha. También lo describió como un ultranacionalista, sin ofrecer más detalles.

Su domicilio en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad situada a unos 200 kilómetros de Cracovia, ha sido registrado con el apoyo de unidades policiales antiterroristas.

Cuál fue el relato de los testigos

Una turista que se encontraba en la zona en el momento del ataque relató que se refugió en un restaurante.

“Al oír los disparos, corrí hacia un restaurante y permanecí allí hasta que todo quedó en silencio”, declaró a la agencia Reuters la testigo identificada como Talli.

“No sé qué hacer ahora”, añadió, al explicar que desconoce cuál es la forma más segura de llegar a su hotel.

Los servicios de emergencia han pedido a la población que evite la Plaza del Mercado, que permanece acordonada.

La ciudad de Cracovia es uno de los destinos turísticos más importantes de Polonia y está estrechamente vinculada al papa Juan Pablo II, quien fue arzobispo de la ciudad antes de ser elegido pontífice.