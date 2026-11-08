Un laboratorio Braille para mejorar la movilidad de la gente con ceguera en Los Ángeles

La inauguración del Laboratorio de Movilidad en el Instituto Braille en Los Ángeles brindó a estudiantes y miembros de la comunidad la oportunidad de conocer la nueva iniciativa que busca ayudar a personas ciegas o con baja visión a desplazarse con mayor independencia por la ciudad.

El viernes se presentó el nuevo espacio de entrenamiento, que incluye una réplica a escala real de un tren del Metro de Los Ángeles, una plataforma de estación simulada, cruces peatonales y otros entornos cotidianos.

De acuerdo con Carolina López, especialista en orientación y movilidad del Instituto Braille, la esperanza es que los estudiantes desarrollen habilidades para utilizar el transporte público y desenvolverse con mayor confianza.

“Queríamos crear algo que fuera realmente único y que simulara diversos entornos, tanto interiores como exteriores, en un espacio de área controlada”, explicó López. “Por ejemplo, tenemos una colaboración con Metro y ellos crearon para nosotros una estación con una maqueta de vagones de tren. Además, cuenta con toallas con relieve o cúpulas truncadas en la parte inferior, junto con los pilones o conos que suelen verse en los andenes”.

Estudiantes del instituto Braille se familiarizan con la estación réplica de Metro instalada en el llamado laboratorio de movilidad.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Carolina López, especialista en orientación y movilidad del Instituto Braille, condujo la sesión con los estudiantes en el laboratorio.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Lopez dijo que muchos de sus estudiantes están interesados en usar el transporte público, pero muchos tienen miedo: unos porque nunca lo han intentado y otros por malas experiencias.

“Ahorita yo tengo miedo de irme sola en el metro o en el autobús porque solo me acuerdo de cuando me caí de los escalones de un autobús”, dijo Elsa Fuentes, una estudiante en el instituto, quien recorría el nuevo centro. “Pero ahora, con esto, quién sabe, quizás con el tiempo me anime a intentarlo otra vez en persona”.

Servicios para unas 20,000 personas

Braille es una organización sin fines de lucro que ofrece programas, clases y servicios totalmente gratuitos para personas de todas las edades que son ciegas, tienen baja visión o sufren pérdida de la visión.

El Instituto Braille atiende a aproximadamente 20,000 personas al año en todo el sur de California, incluidos los usuarios de bibliotecas.

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, aproximadamente 100,000 residentes del condado de Los Ángeles declaran ser ciegos o tener graves dificultades para ver, incluso con lentes.

Ese viernes, en la inauguración, los estudiantes entraban al cuarto con anticipación, tocando la superficie del tren del Metro, rozando sus dedos en los letreros en braille.

El laboratorio incluye una réplica de un cruce peatonal. Los estudiantes pueden aprender a sentirse más confiados para andar por las calles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Un estudiante toca la superficie de la máquina de tarjetas de Metro en el laboratorio de movilidad. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Esto es donde pones tu tarjeta de Metro”, dijo una de las guías del día.

Las personas que entraban variaban en edades de entre 25 y 70 años de edad; unas eran guiadas por alguien, mientras otras usaban su bastón blanco.

En el mismo centro también se encontraba una vivienda, completa con refrigerador y una sala y cocina, para que las personas practiquen cómo adaptar su casa para su seguridad. Muchos dijeron que, al ser ciegos, pierden un poco de autoestima y que ir a centros de movilidad les ayuda a recuperar la confianza.

“La movilidad orientativa consiste, en esencia, en lograr que las personas sepan dónde se encuentran y cómo llegar a sus destinos de manera segura y eficaz”, indicó la especialista López. “Realizamos gran parte de la capacitación práctica para que recuperen su independencia, enseñándoles a prestar atención al cruzar la calle en un semáforo”.

Dentro del laboratorio también se instaló la simulación de una tienda de mandado como parte de hacer el ejercicio más integral. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Angélica Aldana, estudiante del instituto, dijo que le impresionó mucho la simulación del tren y de la tienda. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Agarrar confianza

En el centro también hay un simulación de una tienda de mandado, con dos filas de estantes llenos de productos de uso cotidiano, como cajas de cereal, comida enlatada y otros artículos, así como etiquetas de precio y cosas por el estilo.

Angélica Aldana, de 38 años, quien no puede ver, dijo que le impresionó mucho la simulación del tren y de la tienda de mandado, ya que dice que ella nunca ha intentado ir a la tienda sola.

“No he tenido el valor de ir sola, pero es fascinante que ya esté aquí y que, de hecho, podamos vivir las cosas en persona en lugar de solo hablar de ellas”, dijo la estudiante que ha asistido al instituto por tres años. “Siempre hablamos de estas situaciones, pero ahora podemos poner en práctica lo que hemos aprendido”.

“Creo que será una gran experiencia y nos dará más confianza a todos”.

Para más información sobre los recursos, visite: www.brailleinstitute.org