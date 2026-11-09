Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este lunes 9 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este lunes 9 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 44%.

La presión atmosférica media será de 1019.3 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:53 h y el atardecer será a las 17:42 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 84%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 68 grados Fahrenheit (14 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.