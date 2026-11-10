Aliado de Trump es el nuevo líder de los republicanos en la Cámara de Representantes

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, al tiempo que los del Senado mantuvieron a John Thune como su máximo representante, decisiones que llegan una semana después de la dura derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato a manos de los demócratas.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según publican medios locales, la votación fue de 106 preferencias para Jordan y 73 para el representante Steve Scalise, de Luisiana. Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.

“Cuando los demócratas ofrezcan más gobierno, nosotros ofreceremos más libertad”, afirmó Jordan, miembro fundador del ultraderechista House Freedom Caucus, y que se promocionó como el luchador que los republicanos necesitan para enfrentarse a los demócratas durante los dos últimos años de la presidencia de Trump. Su victoria representa un rechazo al liderazgo establecido, dado que Scalise había ocupado cargos de alto nivel entre los republicanos durante más de una década.

John Thune sigue en el Senado

El actual líder de los republicanos en la Cámara de Representantes es Mike Johnson, quien seguirá en su cargo hasta el término de esta legislatura. Tras el fracaso electoral republicano al perder el control del Congreso en las elecciones de la semana pasada anunció que dejaría su puesto.

Paralelamente, el senador John Thune fue reelegido este martes para cumplir otro mandato como líder de la minoría republicana en el Senado tras un duro enfrentamiento con sus críticos conservadores que preferían aplazar la votación.

“El resultado de las elecciones no fue lo que esperábamos, pero creo que es importante que tomemos las lecciones de eso e interioricemos el mensaje que el pueblo estadounidense nos estaba enviando y nos concentremos en las cosas que realmente importan”, aseguró Thune en su primera comparecencia tras ser reelegido.