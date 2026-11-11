Capturan en Miami a un hombre acusado de violar a tres mujeres en Central Park

Un hombre de 30 años, acusado de agredir sexualmente a tres mujeres en Central Park, Nueva York, durante un periodo de cinco años, fue arrestado en Miami Beach, informaron las autoridades.

Dereck Rivera-Deleon fue detenido el martes cerca de un Burger King en Washington Avenue, donde trabajaba desde hacía menos de dos semanas, según la policía de Miami Beach.

Las autoridades indicaron que Rivera-Deleon, originario del Bronx, está acusado de violar a tres mujeres en incidentes separados en Central Park. Las presuntas agresiones ocurrieron en julio de 2021, octubre de 2023 y, más recientemente, el 24 de octubre de 2026.

En el último incidente, los investigadores señalaron que Rivera-Deleon arrastró a una mujer de 39 años al parque a punta de cuchillo, cerca de la intersección de la calle 66 Este y la Quinta Avenida, antes de agredirla sexualmente.

Los investigadores creen que Rivera-Deleon no conocía a ninguna de las tres mujeres. Las pruebas de ADN y el testimonio de las víctimas ayudaron a vincularlo con las presuntas agresiones, según las autoridades.

?Man ARRESTED in MIAMI for Raping THREE Women in NY Central Park



Dereck Rivera-Deleon, 30, was arrested by the U.S. Marshals and the NYPD at a Burger King in Miami, Florida, where he was working.



The NYPD announced a man in Miami was arrested and charged in connection with? pic.twitter.com/RXSv3ZwN5z — American Crime Stories? (@AmericanCrime01) November 10, 2026

Tras el ataque del 24 de octubre, Rivera-Deleon presuntamente se dirigió al sur de Florida, donde consiguió trabajo en un Burger King. El restaurante está ubicado justo enfrente de la comisaría de policía de Miami Beach.

El lunes se emitió una orden de arresto. Una investigación conjunta en la que participaron la policía de Miami Beach, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York condujo a las autoridades hasta Rivera-Deleon, quien fue arrestado a las afueras del restaurante.

El portavoz de la policía de Miami Beach, Christopher Bess, declaró que los detectives del departamento y sus socios federales trabajaron con rapidez para localizar al sospechoso.

“Era extremadamente violento. Era un fugitivo de Nueva York. Y, afortunadamente, gracias a la rápida actuación y la gran capacidad de investigación de nuestros detectives y nuestros socios federales, quizás evitamos otra violación”, dijo Bess.

El arresto también trajo cierto alivio a quienes visitan Central Park con frecuencia.

Una persona que frecuentaba el parque declaró a WNBC que enterarse de la presunta agresión fue aterrador, sobre todo porque el parque es un lugar que visita a menudo.

La policía de Miami Beach declaró que su mensaje a los delincuentes es claro: los detectives trabajarán para identificar, localizar y arrestar a quienes sean acusados ​​de cometer delitos violentos. Burger King informó a NBC6 que Rivera-Deleon había trabajado para la empresa durante menos de dos semanas y que ya no forma parte de ella.

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