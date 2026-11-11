Scott Bessent abandona su mansión en Washington y se refugia en una instalación militar

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, trasladó recientemente su residencia a una instalación militar por preocupaciones de seguridad relacionadas con posibles amenazas iraníes, en medio de la ofensiva económica que el gobierno de Donald Trump mantiene contra Teherán para aislarlo financieramente.

El cambio de domicilio del funcionario, confirmado por personas familiarizadas con el asunto citadas por Associated Press y Reuters, se produjo después de que información publicada por medios de comunicación permitiera identificar su vivienda en Washington, D.C.

Una de las fuentes explicó que las preocupaciones aumentaron luego de que publicaciones periodísticas difundieran detalles sobre una mansión que Bessent adquirió en Georgetown por $12.5 millones de dólares. En enero de 2025, The Wall Street Journal publicó una fotografía aérea de la propiedad que habría facilitado su ubicación.

The New York Times informó inicialmente sobre el traslado y señaló que las autoridades estadounidenses investigan posibles amenazas contra funcionarios de alto nivel de la administración Trump. Sin embargo, hasta ahora no se ha divulgado públicamente la gravedad específica de los riesgos que enfrenta el secretario del Tesoro.

La decisión también coincide con advertencias de inteligencia sobre el incremento de los presuntos planes iraníes para atacar a personal y ciudadanos estadounidenses dentro y fuera del territorio nacional. Un memorando de inteligencia conocido por Reuters a finales de octubre advirtió que las operaciones contra objetivos estadounidenses habían alcanzado una fase avanzada.

? JUST IN: Due to Iranian threats on his life, Treasury Sec. Scott Bessent has MOVED TO A MILITARY BASE ? leaving his home ? as the plots have entered a "MORE ADVANCED STAGE," per NYT



This is horrible, PRAY FOR SCOTT BESSENT ??



Sec. Marco Rubio recently got a memo that Iranian? pic.twitter.com/0fXBDtxa2t — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026

La ofensiva económica contra Teherán

Bessent encabeza desde agosto la denominada Operación Marginado Económico, una estrategia del Departamento del Tesoro que busca debilitar las finanzas iraníes mediante sanciones bancarias, restricciones comerciales y presiones sobre instituciones extranjeras que mantienen relaciones con Teherán. La campaña pretende obligar al gobierno iraní a modificar su comportamiento, detener los ataques contra la navegación comercial y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional que permanece prácticamente cerrada desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Washington también ha presionado a socios comerciales de la República Islámica para que corten sus relaciones financieras. Emiratos Árabes Unidos y Turquía han restringido operaciones del principal banco comercial iraní, mientras algunas aerolíneas de ese país enfrentan limitaciones en rutas regionales.

En un comunicado, un portavoz del Tesoro aseguró que Bessent “no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní” y continuará ejecutando la estrategia económica estadounidense. El secretario se suma a otros integrantes del gabinete que han trasladado sus residencias a instalaciones militares, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Aunque funcionarios estadounidenses consideran limitada la capacidad iraní para realizar ataques de gran escala dentro de Estados Unidos, las autoridades mantienen la alerta por posibles atentados selectivos. Irán ha negado anteriormente haber organizado planes para atacar a funcionarios o ciudadanos estadounidenses.

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