Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al 18 de noviembre

Jueves 12

NightTales en el NHM

El Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) abrirá NightTales, una experiencia en la que los visitantes podrán recorrer instalaciones resplandecientes y proyecciones cinematográficas a lo largo de las salas y los jardines del museo. Con obras de la artista Maggie West, cuya fotografía en time-lapse transforma los especímenes del NHM en luminosas obras de arte. Por las noches en días selectos de hoy 12 de noviembre al 10 de enero. Boletos desde $20. Informes nhm.org/nighttales.

Foto: NHM

Oh, Mary! en el Ahmanson

Oh, Mary!, que comenzará sus funciones en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles), es una comedia negra sobre una Mary Todd Lincoln desdichada y asfixiada durante las semanas previas al asesinato de Abraham Lincoln. El anhelo no correspondido, el alcoholismo y los deseos reprimidos abundan en esta obra de un solo acto. En días selectos hasta el 6 de diciembre. Boletos desde $60. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Emilio Madrid

Winter Frolic en Kidspace

La temporada navideña ya comenzó en el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) con la celebración de Winter Frolic, con su pista para patinar en calcetines o actividades como vestir a un hombre de nieve (que no es de nieve), construir una fortaleza con bloques que no son de hielo y pasear en el Wintery Ride. Termina el 10 de enero. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham Crédito: Cortesía

Viernes 13

Apertura del Samuel Oschin Air and Space Center

El Samuel Oschin Air and Space Center del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), hogar permanente del transbordador espacial Endeavour, abrirá sus puertas al público el viernes 13 de noviembre. Es el único lugar del mundo donde se puede ver un sistema de transbordador espacial completo exhibido en configuración de lanzamiento, con una altura equivalente a la de un edificio de 20 pisos. A partir de las 10 am. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía del Samuel Oschin Air and Space Center Crédito: Cortesía

Navidad en Disneyland

Las celebraciones navideñas darán inicio en el resort de Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim) este fin de semana, con el Disney Festival of Holidays en el parque de Disneyland y Disney ¡Viva Navidad! en el parque Disney California Adventure. Entre lo que se puede esperar es la visita de Santa, un árbol navideño de 60 pies de alto en Main Street, U.S.A., 80 mil luces iluminando el castillo de la Bella Durmiente, fuegos artificiales, el desfile A Christmas Fantasy y más. Del viernes 13 de de noviembre al 6 de enero. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Foto: Disneyland Resort

Celebración en SeaWorld

La Christmas Celebration en SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego), regresa con un mundo de fantasía junto al mar, con luces centelleantes, entretenimiento festivo, encuentros con animales y experiencias navideñas nuevas. Tiene el árbol de navidad más grande de San Diego, con más de un millón de luces, árboles navideños y decoraciones de temática marina de gran escala. Del viernes 13 de noviembre al 3 de enero. Boletos desde $65. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Las Divas en el Segerstrom

Viva Las Divas es un espectáculo drag inspirado en los legendarios salones, las coristas y las estrellas del Strip de Las Vegas. Este montaje ?basado en el ilusionismo? rinde homenaje a los íconos y a las divas que contribuyeron a convertir a Las Vegas en lo que es hoy. Será presentado en el Samueli Theater del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Viernes 13 y sábado 14 a las 7 pm. Boletos desde $34. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Sábado 14

Jorge Drexler en el Disney Hall

La serie de jazz del Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta al cantautor uruguayo Jorge Drexler, que trae su gira Tinta y tiempo, un concierto acústico en el que interpreta canciones que recorren toda su trayectoria, incluyendo temas de su álbum más reciente, “Taracá”. Sábado 14 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $67. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Domingo 15

Celebración en The Alta

The Alta (1401 N. Montebello Blvd., Montebello) el nuevo espacio cultural de AltaMed Health Services, realizará ¡Hola Alta!, una fiesta comunitaria para celebrar su apertura. Alberga unas 4 mil obras de arte chicana. Estará en exhibición LA LA LA, de Patssi Valdez. Con presentaciones de Las Chorizeras (en la foto), Very Be Careful, danza azteca, actividades culturales y más. Domingo 15 de noviembre de 11 am a 3 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes altamedart.org.

Crédito: Cortesía

El arte de Cecilia Vicuña en MOCA

El Museo de Arte Contemporáneo (250 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta The Dream of Water: Quipu of Encounters Maricunga, de Cecilia Vicuña, una artista que ha reimaginado el sistema andino precolombino de nudos, una forma de no-escritura conocida como quipu, mediante actos rituales que entrelazan el paisaje urbano, los ríos y los océanos, así como a las personas. Del domingo 15 de noviembre al 6 de junio de 2027. Entrada gratuita. Informes moca.org.

Foto: Cortesía de MOCA





