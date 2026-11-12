Hombre baleado tras presunto incidente de furia al volante en el condado de Orange

Un hombre de 49 años resultó gravemente lesionado debido a un tiroteo que se desató la tarde de este miércoles 11 de noviembre después de un incidente de furia al volante en el condado de Orange.

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) informó que, poco después de la 1:00 p.m., oficiales respondieron a las llamadas de un tiroteo que ocurrió en el área de la intersección de East First Street y South Lyon Street.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a un hombre con múltiples heridas causadas por arma de fuego en sus extremidades inferiores.

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Al lugar también acudieron equipos de paramédicos, quienes trasladaron a la víctima en estado crítico a un hospital local, según informó el SAPD.

De acuerdo con la información preliminar, al parecer, la víctima y el sospechoso estuvieron involucrados en un incidente de furia al volante antes de que ocurrieran los balazos.

El Departamento de Policía de Santa Ana dijo que el sospechoso descendió de su vehículo y disparó en varias ocasiones contra el automóvil en el que viajaba la víctima, causándole lesiones en las piernas.

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No se tienen claras las circunstancias por la que se desataron los balazos, incluyendo si las dos personas involucradas en el presunto incidente de furia al volante se conocían previamente o qué fue lo que provocaron los disparos.

El SAPD no ha proporcionado una descripción del responsable de los balazos ni del vehículo implicado en el incidente.

Un video publicado en redes sociales mostraba vehículos policiales bloqueando la intersección mientras los investigadores recuperaban evidencias.

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En el lugar había una camioneta oscura con portaequipajes que estaba estacionada en la acera, en el lugar donde ocurrieron los disparos. Además, se podía observar una marca de evidencia cerca de lo que parecía ser una mancha de sangre, a pocos pasos de la camioneta oscura.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no habían hecho pública la identidad del hombre de 49 años baleado, y tampoco se tiene una actualización de su condición de salud desde que fue trasladado al hospital.

El SAPD tampoco había reportado arrestos en relación con el tiroteo que se desató posteriormente al presunto incidente de furia al volante.

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Se cree que los detectives acudieron a los negocios de un centro comercial cercano para revisar las grabaciones de sus cámaras de vigilancia para verificar si había imágenes del incidente, además de que pueden ayudar a identificar al sospechoso y para obtener datos sobre el vehículo involucrado en el incidente.

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