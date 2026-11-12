Rescatan con vida a un adolescente en Australia que estuvo 6 días perdido en una zona boscosa

Un adolescente que llevaba seis días desaparecido en una densa zona de matorrales australianos fue encontrado con vida.

William, cuyo apellido no ha sido revelado, desapareció el viernes pasado mientras estaba acampando con un amigo en una zona boscosa unos 180 kilómetros al este de Melbourne, Australia.

Las temperaturas extremadamente bajas registradas durante la noche habían generado preocupación entre las autoridades por el bienestar del muchacho, de 17 años.

Perros policía, buzos y helicópteros participaron en la búsqueda.

William fue localizado este jueves por la mañana y se reunió con su aliviada familia, que dijo que no había sufrido heridas pero que “tendría que castigarlo de por vida”.

Los rescatistas llevaron a William a un lugar seguro y le dieron una dona y una botella de agua antes de trasladarlo al hospital para su revisión.

La madre del chico, Elizabeth Barkley, les dijo a los periodistas que el adolescente solo tenía “unos pocos rasguños” y que parecía estar en buena forma y con buena salud.

“Está bien, todo parece estar bien, goza de perfecta salud”, añadió.

“Se quedó quieto en un sitio esperando a ser rescatado y estoy contentísima de que esté vivo”, expresó Barkley.

En tono de broma, añadió: “Nunca más volverá a salir de casa”.

La policía informó que los agentes se emocionaron al encontrar al adolescente con vida.

“No ocurre siempre”, sostuvo el inspector interino de la policía del estado australiano de Victoria, Jason Benbow.

“Estoy seguro de que pronto tendrá una historia que contarnos, y estamos muy interesados en escucharla”, agregó el funcionario.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.