Sheinbaum descarta reunión con Trump en Foro de la APEC en China, pero sí contempla encuentro en Mar-a-Lago

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó sostener un encuentro bilateral con Donald Trump durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China y adelantó que una posible reunión con el mandatario estadounidense podría realizarse en Mar-a-Lago, Florida, durante la cumbre del G20 en diciembre.

La mandataria explicó que, aunque ambos gobiernos mantienen conversaciones permanentes sobre asuntos comerciales, no existe una reunión programada con Trump en territorio chino, donde participará del 17 al 19 de noviembre en el encuentro de líderes de las economías del Pacífico. “Probablemente nos reunamos en Mar-a-Lago, donde es la reunión del G20. O buscaríamos, si es que se da la oportunidad. De todas maneras, hay conversaciones permanentes en materia comercial”, declaró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La posibilidad de un encuentro en Florida cobra relevancia porque Estados Unidos será anfitrión de la próxima reunión de líderes del Grupo de los Veinte, programada para los días 14 y 15 de diciembre en Miami. Mar-a-Lago, propiedad de Trump ubicada en Palm Beach, podría convertirse en el escenario de un acercamiento entre ambos mandatarios si sus agendas lo permiten.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que la asistencia de Trump a la cumbre de APEC en China está contemplada, aunque aclaró que corresponde a la Casa Blanca informar oficialmente sobre la participación del presidente estadounidense. Sheinbaum insistió en que, si se concreta una conversación presencial con Trump, lo más probable es que ocurra en Estados Unidos.

??????Que si hubiera una reunión, va a ser en Se reuniría Claudia Sheinbaum con el presidente Trump en Mara Lago y no en China. pic.twitter.com/ACXvc9I50b — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 12, 2026

Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping y niega tensiones con Washington

Durante su estancia en Shenzhen, China, la presidenta mexicana sí tiene confirmada una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, además de encuentros solicitados por representantes de Canadá, Australia y Vietnam. Sheinbaum rechazó que su acercamiento con el gobierno de Pekín represente un distanciamiento diplomático con Washington o pueda perjudicar las negociaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

“Con China no tenemos tratado de libre comercio. Pero de todas maneras tenemos una relación comercial con ellos que es importante hablar y compartir. México es amigo de todos los países del mundo”, sostuvo.

La presidenta también descartó que la reunión con Xi Jinping deba interpretarse como un problema para la relación económica con Estados Unidos, principal socio comercial de México y una de las fuentes más importantes de inversión extranjera directa. El encuentro con el mandatario chino tendrá entre sus prioridades explorar oportunidades de cooperación tecnológica, desarrollo hospitalario, economía circular y energías renovables. Sheinbaum adelantó que estará acompañada por integrantes de su gabinete, incluidos los responsables de Medio Ambiente y Ciencia.

Entre los proyectos que pretende impulsar se encuentran los hospitales inteligentes y la incorporación de tecnología para fabricar e instalar paneles solares en México, como parte de la estrategia gubernamental para ampliar la producción nacional.

? Claudia Sheinbaum descarta que una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, afecte las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.



La presidenta señaló que ambos países participan en el foro APEC, al que también se prevé que asista Donald Trump.



Aunque? pic.twitter.com/1m8o5xGaoE — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2026

México busca inversiones y prepara su liderazgo en APEC para 2028

La participación mexicana también tendrá un componente económico. Sheinbaum presentará el Plan México ante empresarios internacionales, con el propósito de atraer capital, fortalecer las cadenas productivas y reducir la dependencia de importaciones. “El objetivo del Plan México es producir más en México e importar menos”, explicó la mandataria al describir la estrategia que llevará al encuentro empresarial.

La presidenta será una de las oradoras principales ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), organismo que reúne a más de mil empresarios de las economías participantes. Su intervención estará enfocada en promover oportunidades de inversión y defender la cooperación económica pese a las diferencias comerciales entre los países.

Ebrard destacó que las 21 economías que integran APEC concentran aproximadamente el 60% del producto interno bruto mundial y la mitad del comercio global. También representan alrededor del 52% de la inversión extranjera directa que recibe México. La visita comenzará este domingo y Sheinbaum prevé regresar el 19 de noviembre para participar en México en la ceremonia conmemorativa de la Revolución Mexicana, programada para el día siguiente.

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