¿Ya sabes qué manifestar en 2027? Estudio revela lo que más desean en EE.UU.

Amor, dinero, salud y éxito profesional son algunos de los deseos que millones de personas quieren atraer a sus vidas.

Con la llegada de 2027 cada vez más cerca, la manifestación vuelve a ganar protagonismo como una práctica espiritual para establecer intenciones, transformar pensamientos y visualizar un futuro mejor.

Sin embargo, ¿qué es lo que más desean manifestar las personas?

Un estudio publicado en octubre de 2026 por California Psychics reveló cuáles son las principales tendencias espirituales de los estadounidenses y qué objetivos buscan atraer a través de afirmaciones, pensamientos positivos y prácticas de manifestación.

La investigación analizó las búsquedas en Google realizadas en los 50 estados de Estados Unidos y ofrece una perspectiva sobre las prioridades personales de quienes buscan transformar su realidad.

Estos resultados pueden servir de inspiración para quienes ya están pensando en sus deseos y propósitos para 2027.

El amor: lo que más desean manifestar los estadounidenses

Encontrar una pareja, atraer un alma gemela o construir una relación estable son algunos de los deseos que dominan las búsquedas relacionadas con la manifestación.

De acuerdo con el informe, el amor acumuló más de 103 mil búsquedas durante un mes, equivalentes al 35.5 % de todas las consultas analizadas.

Esta categoría ocupó el primer lugar en 49 de los 50 estados estadounidenses. Rhode Island fue la única excepción.

Entre las palabras clave más populares destacó “afirmaciones de amor”, que registró 4,180 búsquedas en los diez estados con mayor interés en estas prácticas.

Estos resultados reflejan que muchas personas no solamente desean encontrar una pareja, sino también experimentar conexiones emocionales más profundas y relaciones que les proporcionen estabilidad.

Desde una perspectiva espiritual, manifestar el amor también implica trabajar en el amor propio, reconocer patrones sentimentales y establecer límites saludables.

Dinero y abundancia: el segundo gran deseo para 2027

Después del amor, la prosperidad económica ocupa el segundo lugar entre las intenciones que los estadounidenses buscan atraer a sus vidas.

El estudio identificó aproximadamente 70,500 búsquedas relacionadas con el dinero y la abundancia financiera.

Las consultas estuvieron vinculadas principalmente con afirmaciones para atraer riqueza, mejorar los ingresos y conseguir estabilidad económica.

Las frases “afirmaciones sobre el dinero” y “manifestar dinero” superaron las 2,600 búsquedas cada una en los diez estados con mayor interés.

Esta tendencia demuestra que la prosperidad continúa siendo una de las principales preocupaciones personales.

De cara a 2027, muchas personas podrían aprovechar esta práctica para establecer objetivos financieros, visualizar nuevas oportunidades laborales y desarrollar una relación más consciente con el dinero.

Cómo manifestar abundancia económica

Una de las recomendaciones habituales dentro de las prácticas de manifestación consiste en repetir afirmaciones positivas relacionadas con la prosperidad.

Frases como “estoy abierto a nuevas oportunidades económicas” o “administro mi dinero con inteligencia” pueden ayudar a mantener presentes las metas financieras.

Sin embargo, visualizar la abundancia también debe acompañarse de acciones concretas, como ahorrar, organizar los gastos y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La salud y el bienestar ocupan el tercer lugar

La salud es otra de las grandes prioridades identificadas por el informe, con 63,300 búsquedas mensuales.

En esta categoría destacan las intenciones relacionadas con la sanación física y emocional.

De hecho, la frase “afirmaciones de sanación” acumuló 3,140 búsquedas en los diez estados más interesados en la manifestación.

Un dato llamativo es que Rhode Island fue el único estado donde manifestar salud tuvo mayor prioridad que atraer el amor.

Desde la espiritualidad, estas prácticas suelen relacionarse con el deseo de recuperar el equilibrio, liberar emociones negativas y comenzar una etapa de mayor bienestar.

Éxito profesional y una vida soñada: otros deseos importantes

La carrera profesional y el éxito ocuparon el cuarto lugar, con 46,900 búsquedas.

Las personas quieren conseguir mejores empleos, alcanzar sus objetivos y encontrar oportunidades para crecer profesionalmente.

La frase “afirmaciones para el éxito” encabezó esta categoría con 1,450 búsquedas en los diez estados principales, seguida de “afirmaciones para el trabajo”, con 670.

Wyoming destacó como el estado con mayor interés en manifestar éxito profesional.

Por otra parte, las mejoras en el estilo de vida completaron los cinco primeros lugares, con 6,600 consultas.

Entre los deseos más frecuentes aparecen conseguir una casa propia, comprar un automóvil y alcanzar una vida con mayores comodidades.

Wyoming también encabezó esta categoría. La expresión “manifestar la vida de tus sueños” fue la más buscada, con 140 consultas, seguida de “manifestar una casa”, con 70.

Cabe señalar que las búsquedas fueron en el idioma inglés.

¿Qué deberías manifestar antes de comenzar 2027?

Los resultados del estudio ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las prioridades personales antes de iniciar un nuevo año.

Aunque el amor y el dinero encabezan las preferencias de los estadounidenses, no existe una intención universal que funcione para todas las personas.

Noah, asesor psíquico de California Psychics, explicó que muchas personas buscan orientación para encontrar una pareja o recuperar una conexión sentimental del pasado.

Sin embargo, señaló que manifestar amor también requiere conocerse a uno mismo, dejar atrás patrones que no funcionan y estar dispuesto a aceptar nuevas experiencias.