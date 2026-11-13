Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 13 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 13 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 18.53 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.29 y 18.18 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.53 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.91 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios tendencia en su cotización de hoy. Luego de mantener ayer a la baja, hoy su valor es de 442.74 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 60.59 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.53 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.91 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 442.74 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 60.59 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.