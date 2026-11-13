Qué tan buen amigo es cada signo del zodiaco: el ranking de la astrología

¿Tienes un amigo que siempre está cuando lo necesitas o alguien que convierte cualquier reunión en una aventura?

La astrología sostiene que la personalidad de cada signo del zodiaco puede influir en su manera de relacionarse con los demás, incluso en la amistad.

Por eso, un ranking elaborado por el sitio Love To Know analiza las características de los 12 signos para descubrir qué tipo de compañeros son y cuáles destacan por su lealtad, empatía y generosidad.

Desde Libra, que busca mantener la armonía, hasta Capricornio, que demuestra su cariño mediante el compromiso, cada signo tiene una forma particular de construir amistades.

Aunque esta clasificación no determina quién será un buen o mal amigo, ofrece una mirada interesante sobre las fortalezas y los desafíos de cada personalidad zodiacal.

1. Libra

Libra ocupa el primer lugar gracias a su capacidad para escuchar, comprender diferentes puntos de vista y evitar conflictos innecesarios.

Su sentido de la justicia y su empatía lo convierten en alguien a quien puedes acudir cuando necesitas un consejo o apoyo emocional.

Además, suele esforzarse por mantener relaciones equilibradas y duraderas.

2. Leo

Aunque disfruta ser el centro de atención, Leo también sabe compartir protagonismo con las personas que quiere. Es generoso, afectuoso y protector con sus amistades.

Cuando considera a alguien parte de su círculo cercano, suele demostrarlo con entusiasmo, detalles y una lealtad que puede mantenerse durante muchos años.

3. Sagitario

Sagitario es ese amigo que siempre encuentra una razón para sonreír.

Su personalidad aventurera y su actitud positiva hacen que cualquier plan pueda convertirse en una experiencia memorable.

Es sociable, espontáneo y disfruta conocer personas nuevas, por lo que rara vez faltan las conversaciones interesantes a su alrededor.

4. Cáncer

La sensibilidad y la intuición de Cáncer lo convierten en un compañero especialmente atento.

Este signo de agua suele detectar cuando alguien cercano atraviesa un momento complicado y busca ofrecer cariño y protección.

Su amistad se caracteriza por la empatía y el deseo de cuidar a quienes considera importantes.

5. Tauro

Tauro destaca por su constancia y fidelidad. Es un amigo que suele permanecer cerca incluso cuando las circunstancias se complican.

Su paciencia y capacidad para ofrecer estabilidad emocional hacen que sea una persona confiable.

Sin embargo, su terquedad puede provocar discusiones cuando existen diferencias de opinión.

6. Piscis

Piscis es comprensivo, sensible y dispuesto a ayudar. Cuando alguien de su círculo tiene un problema, intenta encontrar soluciones y ofrecer apoyo sin juzgar.

Su naturaleza soñadora también le permite comprender emociones complejas, aunque puede necesitar tiempo para recuperarse después de un desacuerdo.

7. Aries

Aries es espontáneo, carismático y tiene facilidad para iniciar nuevas amistades. Su energía y ambición pueden motivar a quienes lo rodean a perseguir sus objetivos.

Es leal y de buen corazón, aunque su temperamento impulsivo puede ocasionar discusiones ocasionales.

8. Géminis

Géminis disfruta conversar, conocer personas y participar en todo tipo de aventuras. Su ingenio y adaptabilidad hacen que sea un compañero divertido y versátil.

No obstante, su gusto por los chismes puede ocasionar malentendidos si no tiene cuidado con la información que comparte.

9. Acuario

Acuario está dispuesto a ayudar, pero necesita conservar su libertad y establecer sus propios tiempos.

Puede parecer distante en determinados momentos, aunque eso no significa que no valore a sus amistades.

Su originalidad y capacidad para comprender diferentes perspectivas lo convierten en un compañero interesante.

10. Virgo

Virgo es analítico, observador y detallista. Cuando un amigo necesita ayuda, suele ofrecer consejos prácticos y alternativas para resolver cualquier dificultad.

Aunque puede ser reservado emocionalmente y tener expectativas elevadas, demuestra su cariño mediante acciones y gestos considerados.

11. Escorpio

Escorpio busca amistades profundas y auténticas. Es reservado al principio, pero cuando desarrolla confianza puede convertirse en un aliado incondicional.

Su lealtad es una de sus principales fortalezas, aunque su desconfianza puede dificultar que se abra completamente con otras personas.

12. Capricornio

Capricornio suele demostrar su amistad mediante el compromiso, la disciplina y el apoyo constante.

Es una persona confiable para afrontar desafíos y alcanzar objetivos. Su carácter exigente puede hacerlo parecer demasiado serio, pero su intención suele ser ayudar a sus amigos a crecer y cumplir sus metas.