Soy neuróloga, tengo Parkinson, y hay algo urgente que la comunidad latina necesita saber

Durante años, les explicaba a mis pacientes lo que significaba vivir con Parkinson: los síntomas, los medicamentos, qué esperar.

Luego me tocó experimentarlo en carne propia. Recibir ese diagnóstico siendo especialista en trastornos del movimiento no suavizó el golpe, pero sí me dio una perspectiva única al tener el conocimiento clínico y la experiencia como paciente al mismo tiempo. Esta comprensión es lo que me da esperanza real cuando pienso en apoyar a los pacientes con Parkinson en nuestra comunidad.

A principios de este año, asistí al Congreso Mundial de Parkinson junto con aproximadamente 50 personas de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y México. No solo participaron, sino que vinieron con propósito: pacientes, cuidadores, líderes comunitarios y trabajadores de salud, todos decididos a llevar conocimiento sobre el Parkinson de regreso a sus países. Las mujeres en particular fueron una fuerza impulsora. La energía era tan intensa que la gente comenzó a hablar de organizar un congreso hispano dedicado exclusivamente al Parkinson. Nuestra comunidad no está de brazos cruzados—ya estamos tomando acción.

Lo que necesitamos ahora es que la ciencia nos incluya— y la verdad es que está más cerca de lo que la mayoría de la gente cree.

Mirando atrás, mi cuerpo enviaba señales mucho antes del diagnóstico. Desde niña, hablaba dormida, especialmente en momentos de estrés: pateaba, me movía y “actuaba” en mis sueños. Incluso era sonámbula pero nunca le presté mucha atención. Sin embargo, un par de años previos a mi diagnóstico de Parkinson, los síntomas se intensificaron. Mi sueño se fragmentó. Podía pasar la noche entera despierta, agotada pero incapaz de descansar, suspendida entre estar demasiado cansada para funcionar, pero demasiado inquieta para dormir.

Cuando conciliaba el sueño mi esposo me decía que me movía por toda la cama. Pero luego pasé al insomnio: llegué al punto de dormir cuatro horas a lo largo tres o cuatro días. Era insostenible para cualquier persona, y mucho más para una médica que atendía pacientes, llevaba un consultorio, conducía de noche y criaba una niña pequeña.

Lo que ahora sé es que lo que experimenté desde la infancia tiene un nombre: trastorno de conducta del sueño REM, o RBD por sus siglas en inglés. Es una condición en la que el cerebro no logra paralizar correctamente el cuerpo durante la fase de sueño en la que soñamos, lo que lleva a que las personas actúen físicamente sus sueños: golpean, patean, gritan, se agitan. Puede parecer simple inquietud o pesadillas. Es fácil ignorarlo, especialmente en una comunidad ya condicionada a aguantar el malestar y a no cargar a nadie con sus quejas.

Pero el RBD no es solo un trastorno del sueño. Los investigadores ahora saben que puede preceder a los síntomas del Parkinson por años, o incluso, como en mi caso, décadas. A través de la emblemática Iniciativa de Medicina de Precisión para el Parkinson (PPMI) de la Fundación Michael J. Fox, los científicos estudian a personas con RBD para comprender los cambios biológicos tempranos que resultan en Parkinson, con la esperanza de algún día detectar y detener la enfermedad antes de que se desarrolle por completo.

La comunidad latina sigue estando gravemente subrepresentada en la investigación que hace posibles estos avances. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los hispanos representan solo el 7.6% de los voluntarios en toda la investigación clínica. Eso significa que los tratamientos del futuro se están desarrollando sin nuestra participación, sin nuestras historias, sin nuestras experiencias vividas.

Entiendo por qué nuestra comunidad vacila. Participar en investigación puede dar miedo, especialmente cuando las instituciones médicas no siempre nos han tratado con la dignidad que merecemos. Ese miedo es legítimo, pero también significa que nuestras voces están ausentes de la misma ciencia que dará forma a nuestra salud por generaciones.

Participar en PPMI no requiere ningún procedimiento médico, y no requiere de un diagnóstico oficial de RBD. Si usted o alguien que quiere patea, golpea, habla o grita mientras duerme — si la cama parece un campo de batalla cada mañana — esa experiencia es importante para los investigadores. Estas historias reflejan datos importantes que nos puede permitir beneficiarnos de la ciencia en desarrollo.

Algo que puede hacer hoy mismo es visitar la página web de la Fundación Michael J. Fox: https://www.michaeljfox.org/acting-out-your-dreams-h-es para aprender sobre el RBD y cómo unirse a PPMI. Su participación podría ayudar a detectar esta enfermedad más temprano ? en usted, en alguien que ama, y en las generaciones por venir.

*María L. De León, MD, es especialista en trastornos del movimiento, escritora, madre, defensora de la investigación y miembro del Consejo de Pacientes de la Fundación Michael J. Fox.