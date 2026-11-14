Boston Red Sox se quedan con los servicios de Jake Bauers, MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Jake Bauers tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en las Grandes Ligas con los Boston Red Sox, que acordaron un contrato de cuatro temporadas y $58 millones de dólares con el primera base, de acuerdo con varios reportes. La franquicia busca reforzar su ofensiva con un bateador que viene de protagonizar la mejor campaña de su carrera y ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

El pelotero de 31 años llega a Boston después de contribuir al título de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial de 2026. Su rendimiento durante la temporada regular representó un salto importante respecto a sus registros anteriores: bateó para .266, conectó 26 cuadrangulares e impulsó 86 carreras, con un OPS de .874.

La contratación responde también a la necesidad de mejorar la producción de poder de los Red Sox. En 2026, el equipo terminó en el puesto 26 entre las Grandes Ligas en jonrones y ocupó el vigésimo lugar en porcentaje de slugging. Aunque contó con un cuerpo de lanzadores destacado, dentro de la organización existía la percepción de que una ofensiva más productiva habría permitido avanzar más lejos en la postemporada.

Breaking: First baseman Jake Bauers and the Boston Red Sox are in agreement on a four-year, $58 million contract, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/4HuEUkTSrw — ESPN (@espn) November 13, 2026

De considerar el retiro a convertirse en figura de Milwaukee

La trayectoria reciente de Bauers contrasta con las dificultades que atravesó antes de su explosión ofensiva. Después de una temporada 2024 en la que registró promedio de .199 y OPS de .662, llegó a plantearse abandonar el béisbol. La noticia de que su esposa, Lauren, estaba embarazada cambió su decisión: el jugador optó por continuar su carrera porque su familia necesitaba cobertura de seguro médico.

La apuesta terminó dando resultados. En 2026 alcanzó marcas personales en promedio de bateo, jonrones, carreras impulsadas y OPS. También mejoró considerablemente la calidad de sus contactos: registró una tasa de batazos de barril del 14%, una velocidad promedio de salida de 92.1 millas por hora y un porcentaje de conexiones fuertes del 51.9%. Según Statcast, estuvo por encima del percentil 90 entre los bateadores clasificados en esas tres categorías, además de otras métricas como el wOBA esperado, la velocidad del swing y la tasa de swings a lanzamientos fuera de la zona.

Su impacto también se extendió a los playoffs. Frente a Los Angeles Dodgers, Bauers fue decisivo en la barrida de Milwaukee durante la NLCS. En el tercer encuentro conectó un jonrón para tomar la ventaja ante Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, después de un turno de 11 lanzamientos. En el segundo partido había negociado una base por bolas en una aparición de 12 pitcheos.

Terminó esa serie con cuatro imparables en 14 turnos, un cuadrangular y seis carreras impulsadas, números que le dieron el reconocimiento de MVP. En la Serie Mundial contra Tampa Bay tuvo menos protagonismo ofensivo: apenas consiguió dos hits en 21 turnos, sin jonrones ni impulsadas. Milwaukee, sin embargo, conquistó el campeonato en cinco juegos, el primero en la historia de la franquicia.

La principal incógnita para Boston será encontrarle un lugar en la alineación. Willson Contreras tiene asegurada buena parte de las oportunidades en la primera base, mientras que Masataka Yoshida aparece como la opción principal para el puesto de bateador designado. Bauers también puede jugar en los jardines: durante la última campaña disputó 16 encuentros en el izquierdo y 32 en el derecho con Milwaukee.

JAKE BAUERS IS THE NLCS MVP ?



Bauers batted .286 with a home run and 6 RBIs against the Dodgers ? pic.twitter.com/1cLKIbyTlV — ESPN (@espn) October 16, 2026

Los Red Sox cuentan además con Roman Anthony, Ceddanne Rafaela, Wilyer Abreu y Jarren Duran como opciones habituales para los jardines, mientras que Eli White figura como alternativa. Bauers, bateador zurdo, se incorpora a un grupo que ya tiene varios jugadores de ese perfil.

Antes de encontrar estabilidad en Milwaukee, donde llegó en 2024, el inicialista pasó por Tampa Bay, Cleveland, Seattle y los New York Yankees. Fue seleccionado en el draft de 2013 por los San Diego Padres y, en sus primeras seis temporadas, nunca superó los 372 turnos al bate ni los 12 cuadrangulares en una campaña. Su mejor promedio hasta 2025 había sido de .235.

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