Falleció Bob Boone, campeón de Serie Mundial y padre del mánager de los Yankees

La familia Boone perdió a uno de sus referentes en el béisbol de las Grandes Ligas. Bob Boone, receptor campeón de la Serie Mundial de 1980 con los Philadelphia Phillies y padre de Aaron Boone, actual mánager de los New York Yankees, falleció el lunes a los 78 años. Su hijo Bret confirmó la noticia este martes mediante una publicación en redes sociales, mientras que los Phillies comunicaron el deceso sin informar la causa.

“Era un hombre de gran integridad. Fue un gran padre, esposo y patriarca. Fue un privilegio llamarlo mi padre. El béisbol perdió hoy a uno de los grandes”, escribió Bret Boone.

La trayectoria de Bob abarcó 19 temporadas como jugador, siete Guantes de Oro y cuatro participaciones en el Juego de Estrellas. También dirigió a los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds, antes de incorporarse a la directiva de los Washington Nationals.

Su fallecimiento fue lamentado por distintas organizaciones de las Grandes Ligas, entre ellas los equipos en los que jugó y los Yankees, donde actualmente trabaja su hijo Aaron.

Un receptor clave en el primer título de los Phillies

Boone fue una pieza importante del equipo de Philadelphia que conquistó su primera Serie Mundial en 1980. En aquella final contra Kansas City registró un promedio de bateo de .412 y participó en la jugada que puso fin al sexto partido, cuando Tug McGraw ponchó a Willie Wilson para asegurar el campeonato.

También protagonizó una acción recordada de ese mismo episodio: corrió detrás de un elevado de foul de Frank White cerca del dugout local, pero la pelota rebotó en su guante y terminó en las manos de Pete Rose, quien completó la atrapada.

El exreceptor comenzó su carrera profesional como tercera base, después de ser seleccionado por Philadelphia en la sexta ronda del draft de 1969 procedente de Stanford. Durante su paso por las ligas menores fue reconvertido a catcher, posición en la que construyó una carrera que lo llevó a disputar 2,225 partidos detrás del plato en las Grandes Ligas.

Con los Phillies jugó sus primeras diez temporadas y atrapó 1,095 encuentros, la segunda mayor cifra en la historia de la franquicia, únicamente por detrás de Red Dooin. Fue además el primer receptor del equipo en ganar un Guante de Oro, reconocimiento que obtuvo en 1978 y 1979. Philadelphia lo incorporó a su Muro de la Fama en 2005.

Posteriormente jugó siete campañas con California Angels y dos con Kansas City Royals. Con los Angels consiguió otras cuatro distinciones defensivas, una participación en el Juego de Estrellas y dos clasificaciones a los playoffs. En la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1986 bateó para .455, con un cuadrangular y dos carreras impulsadas frente a Boston.

Una familia que hizo historia en el béisbol

Bob Boone formó parte de la primera familia de tres generaciones con presencia en las Grandes Ligas. Su padre, Ray Boone, disputó 13 temporadas y fue dos veces seleccionado al Juego de Estrellas con Detroit. Sus hijos Aaron y Bret también desarrollaron extensas carreras profesionales.

Aaron jugó 13 temporadas en las Mayores y actualmente dirige a los Yankees. Bret tuvo una trayectoria de 14 campañas, principalmente con Seattle Mariners, y fue elegido tres veces al Juego de Estrellas. Otro de los hijos de Bob también pasó por las ligas menores, mientras que su nieto Jake Boone jugó en Princeton y tuvo una breve experiencia en las menores antes de incorporarse a la oficina de los New York Mets.

“Los valores que él representaba siguen presentes en el liderazgo de su hijo, Aaron, al frente de los Yankees”, expresó la organización neoyorquina en su comunicado de condolencias.

La carrera de Bob también incluyó seis temporadas como mánager, tres con Kansas City y otras tres con Cincinnati. Terminó esa etapa con un registro de 371 victorias y 444 derrotas. En 2005 se incorporó a la directiva de Washington, donde permaneció hasta renunciar en 2021, después de que la organización estableciera un requisito de vacunación contra el COVID-19.

“Bob Boone fue un líder silencioso, tanto dentro como fuera del campo”, recordó Larry Bowa, compañero suyo en el equipo campeón de 1980. “Tuve el privilegio de jugar a su lado durante casi toda mi carrera y, sin duda, fue la columna vertebral de nuestro equipo”.

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