Shohei Ohtani vuelve a estar entre los finalistas al MVP de la Liga Nacional

Las lesiones condicionaron el cierre de la temporada de Shohei Ohtani, pero no le impidieron mantenerse entre los candidatos a uno de los principales reconocimientos individuales de las Grandes Ligas. El japonés fue incluido entre los tres finalistas al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2026, aunque Pete Crow-Armstrong aparece como el principal favorito para quedarse con el galardón.

La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) anunció este lunes a los candidatos de las dos ligas para los premios individuales de la campaña. Los ganadores del MVP serán revelados el 12 de noviembre, durante una transmisión de MLB Network programada para las 4:00 p. m., hora del Pacífico.

En la Liga Nacional, la terna está integrada por Ohtani, de Los Angeles Dodgers; Crow-Armstrong, de Chicago Cubs, y Brice Turang, de Milwaukee Brewers. Por la Liga Americana competirán Yordan Álvarez, de Houston Astros; Junior Caminero, de Tampa Bay Rays, y Bobby Witt Jr., de Kansas City Royals.

La nominación mantiene al japonés en la disputa después de haber conseguido los premios de la Liga Nacional en 2024 y 2025, tras obtener anteriormente el reconocimiento en la Liga Americana con Los Angeles Angels. Sin embargo, esta vez podría perder una distinción que conquistó en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera.

Las lesiones condicionaron el cierre de Ohtani

El rendimiento del jugador de los Dodgers estuvo marcado por su capacidad para contribuir tanto en el bateo como desde el montículo. Como bateador terminó con un OPS de .889 y 30 cuadrangulares, además de registrar un OPS+ de 143, una cifra que lo ubicó un 43 % por encima del promedio de la liga.

En su faceta como lanzador también consiguió números destacados. Cerró con marca de ocho victorias y dos derrotas, una efectividad de 1.79 y un ERA+ de 237 en 14 aperturas.

No obstante, una molestia persistente en la rodilla izquierda terminó por apartarlo de la actividad como pitcher después del 3 de julio. Cerca de ese mismo periodo volvió a presentar problemas en el bíceps derecho, una lesión que ya lo había afectado durante la temporada.

Ohtani consiguió sostener su producción ofensiva durante varias semanas pese a esos inconvenientes. Hasta el 7 de agosto registraba un wRC+ de 154, el segundo mejor de la Liga Nacional, apenas por detrás del 157 de Crow-Armstrong. En ese momento, ambos mantenían una disputa estrecha por el premio.

La situación cambió al día siguiente, cuando el japonés comenzó un proceso para recuperar su capacidad de lanzar. Desde entonces bateó para .205 durante el resto de la campaña, periodo en el que también pasó por una estadía de 15 días en la lista de lesionados en septiembre.

Crow-Armstrong y Álvarez encabezan las candidaturas

El jardinero de los Cubs llega a la votación con una temporada que lo posicionó como el principal aspirante de la Liga Nacional. Crow-Armstrong conectó 45 jonrones, impulsó 107 carreras y terminó con promedio de bateo de .280 y OPS de .942. Además, alcanzó una campaña de 40 jonrones y 40 bases robadas, y fue considerado el mejor defensor del béisbol.

En la Liga Americana, Yordan Álvarez aparece como el candidato con mayores posibilidades de obtener el reconocimiento. El jugador de Houston ganó el título de bateo con promedio de .316 y encabezó las Grandes Ligas en porcentaje de embasado, con .432; slugging, con .601; OPS, con 1.033, y bases totales, con 341. También sumó 42 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas.

La BBWAA también dio a conocer a los finalistas de los premios Cy Young, Novato del Año, Manager del Año y Relevista del Año. La edición de 2026 será la primera en la que la asociación entregue un reconocimiento específico al mejor relevista de cada liga.

Si Crow-Armstrong obtiene el MVP, Ohtani dejará de ser el ganador del premio por primera vez desde 2020, año a partir del cual él o Aaron Judge habían conseguido el reconocimiento en alguna de las dos ligas.

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