Bob Wolfe deja su rol como ejecutivo de Los Angeles Dodgers tras 14 años en la vicepresidencia

Los Angeles Dodgers iniciarán el próximo año sin Bob Wolfe en sus principales funciones ejecutivas, después de que el directivo anunciara su retiro para finales de 2026, tras 14 temporadas en la organización. El estadounidense, que también ejerció como director de operaciones durante los últimos cinco años, permanecerá vinculado al equipo en calidad de asesor una vez que concluya su etapa activa.

A sus 47 años de trayectoria profesional en el deporte, Wolfe acumuló experiencia en distintas franquicias de las Grandes Ligas de Béisbol y la NBA. Su carrera también estuvo estrechamente relacionada con Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de los Dodgers, con quien trabajó anteriormente en los Atlanta Hawks, los Atlanta Braves y los Washington Nationals.

Ambos llegaron a Los Ángeles en 2012, cuando el grupo Guggenheim Baseball Management adquirió la franquicia. Desde entonces, Wolfe participó en la administración y el crecimiento de la organización, además de representar al club como enlace ante las Grandes Ligas.

After 47 years in professional sports, Dodgers executive Bob Wolfe is retiring at the end of 2026.



? 14 years with Los Angeles, 5 as COO

? His teams won 26 division titles, 9 pennants and 4 World Series

? Previously worked with the Hawks, Braves and Nationals — Called 3rd Strike (@Called3St) October 31, 2026

Una carrera ligada a la gestión deportiva y los éxitos de varias franquicias

Antes de incorporarse a los Dodgers, Wolfe formó parte de proyectos importantes en Atlanta y Washington. Trabajó en la construcción y operación del Turner Field, estadio de los Braves, y del Nationals Park, recinto de los Nationals. Su experiencia abarcó tanto la planificación de instalaciones deportivas como las tareas administrativas y operativas de las organizaciones.

En Los Ángeles, sus responsabilidades como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones incluyeron la supervisión de las actividades cotidianas, la coordinación de diferentes departamentos y el desarrollo de estrategias comerciales para el equipo. También integró la junta directiva de la Fundación Los Angeles Dodgers.

Durante su trayectoria como ejecutivo, las franquicias en las que trabajó consiguieron, en conjunto, 26 títulos divisionales, nueve campeonatos de liga y cuatro Series Mundiales, según los datos divulgados por los Dodgers.

Wolfe expresó su satisfacción por los años dedicados al deporte profesional y destacó la oportunidad de trabajar junto a figuras reconocidas dentro y fuera de las canchas.

“Después de 47 años trabajando en deportes de equipo, me he divertido más de lo que nadie merece”, declaró en un comunicado del club. “Ha sido un privilegio beneficiarme del éxito de tantos miembros del Salón de la Fama, tanto del ámbito deportivo como extradeportivo, futuros miembros del Salón de la Fama y personas que deberían estarlo”.

En su mensaje también reconoció el papel de Kasten en el desarrollo de las organizaciones en las que coincidieron. Señaló que su presidente siempre aportó la visión estratégica, mientras que él tuvo libertad para trabajar junto a los profesionales y departamentos encargados de impulsar el crecimiento de los equipos.

Kasten, por su parte, destacó la contribución de Wolfe durante casi cinco décadas de actividad profesional. “Toda la carrera de Bob se ha caracterizado por el crecimiento, la innovación y el éxito, respaldados por su constante orientación en el trabajo diario”, afirmó.

El presidente de los Dodgers agregó que será difícil imaginar el funcionamiento de la organización sin su presencia, aunque consideró que la transición podrá realizarse sin contratiempos gracias al estilo de liderazgo del directivo. También expresó que Wolfe merece disfrutar de su retiro después de tantos años de trabajo.

Aunque dejará sus responsabilidades ejecutivas al finalizar el año, su continuidad como asesor permitirá que mantenga un vínculo con la franquicia que integra desde 2012.

Sigue leyendo:

· Doblete latino: Contreras y Chourio cierran una dulce temporada en la MLB

· Tristeza colectiva en Los Ángeles Dodgers tras la eliminación

· Fallece René Cárdenas, voz pionera del beisbol en español en MLB y leyenda de Dodgers y Astros