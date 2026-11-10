Kevin McGonigle y Sal Stewart se quedan con los premios de Novato del Año en Grandes Ligas

Los Detroit Tigers y los Cincinnati Reds celebraron a sus nuevos referentes jóvenes después de que Kevin McGonigle y Sal Stewart fueran elegidos Novatos del Año de las Grandes Ligas en 2026. McGonigle obtuvo el reconocimiento en la Liga Americana, mientras que Stewart se llevó el galardón de la Liga Nacional tras una temporada en la que conectó 32 cuadrangulares e impulsó 112 carreras.

El primera base de Cincinnati fue el único jugador de la Liga Nacional incluido en todas las boletas de votación. Su elección representa la novena ocasión en que un integrante de los Reds recibe este premio, una distinción que la franquicia no obtenía desde Jonathan India, ganador en 2021.

McGonigle también consiguió un respaldo amplio: recibió 28 de los 30 votos disponibles para el primer lugar. Además, fue uno de los dos peloteros de la Liga Americana que apareció en todas las papeletas, junto con Parker Messick, de Cleveland, quien terminó como segundo.

McGonigle se impone en una votación con antecedentes históricos

El jugador de Detroit destacó por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del cuadro. Durante la temporada acumuló 675 entradas y dos tercios como campocorto, distribuidas en 96 partidos, y otras 644 entradas en la tercera base, en 94 encuentros. También participó como bateador designado en cinco ocasiones.

La distribución de su tiempo de juego entre el shortstop y la tercera base fue poco habitual en la historia del premio. El antecedente más parecido corresponde a Tony Kubek, de los New York Yankees, quien en 1957 repartió sus apariciones de manera casi equitativa entre esas dos posiciones. A diferencia de McGonigle, Kubek también jugó en los jardines durante aquella campaña.

Con este reconocimiento, el pelotero se convirtió en el sexto jugador de los Tigers que obtiene el premio Jackie Robinson al Novato del Año de la Liga Americana. La lista de ganadores de Detroit comenzó con Harvey Kuenn en 1953 y continuó con Mark Fidrych en 1976, Lou Whitaker en 1978, Justin Verlander en 2006 y Michael Fulmer en 2016.

Messick, por su parte, terminó como segundo y prolongó una racha de resultados sin victoria para Cleveland. Desde que Sandy Alomar Jr. ganó el premio en 1990, otros cinco jugadores de la franquicia habían quedado en esa posición: Kenny Lofton, Manny Ramírez, CC Sabathia, Francisco Lindor y Tanner Bibee.

El tercer puesto fue para Payton Tolle, de los Boston Red Sox. La franquicia repitió así el resultado de 2025, cuando Roman Anthony también terminó tercero en la votación.

Stewart amplía la lista de reconocimientos para Cincinnati

Los 32 jonrones y las 112 carreras impulsadas de Stewart le permitieron quedarse con el premio de la Liga Nacional. Su victoria elevó a nueve el número de jugadores de Cincinnati reconocidos como Novatos del Año, junto con Jonathan India, Scott Williamson, Chris Sabo, Pat Zachry, Johnny Bench, Tommy Helms, Pete Rose y Frank Robinson.

Stewart también se convirtió en el noveno primera base que obtiene el galardón en la Liga Nacional. Entre los anteriores figuran Pete Alonso, Cody Bellinger, Ryan Howard, Jeff Bagwell y el propio Jackie Robinson, primer ganador de la distinción en 1947.

En la Liga Americana, ocho primera bases habían recibido el premio antes de esta edición. El más reciente fue Nick Kurtz, en 2025, mientras que otros nombres de la lista son José Abreu, Mark McGwire, Eddie Murray y Mike Hargrove.

Las votaciones se realizaron antes del inicio de la postemporada. El sistema de puntuación asigna siete unidades al primer lugar, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y una al quinto. Nolan McLean, cuarto en la elección de la Liga Nacional, apareció en 29 de las papeletas, una menos que Stewart.

Sigue leyendo:

· MLB dispuesta a posponer hasta 2028 la entrada en vigor del tope salarial

· Shohei Ohtani vuelve a estar entre los finalistas al MVP de la Liga Nacional

· Estos son los finalistas a los premios individuales en las Grandes Ligas