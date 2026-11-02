Estos son los finalistas a los premios individuales en las Grandes Ligas

La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) definió las ternas para los principales reconocimientos individuales de las Grandes Ligas en 2026. Entre los nombres destacados aparecen Pete Crow-Armstrong, Yordan Álvarez y Jacob Misiorowski, quienes llegan a la etapa final de la votación después de protagonizar temporadas sobresalientes con sus respectivos equipos.

Los ganadores se conocerán entre el 9 y el 12 de noviembre, en una agenda que distribuirá los anuncios de acuerdo con cada categoría. El primer turno corresponderá a los premios al Novato del Año, mientras que los reconocimientos al Jugador Más Valioso (MVP) cerrarán el calendario.

Crow-Armstrong, jardinero central de los Chicago Cubs, figura entre los candidatos de la Liga Nacional al MVP junto con Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers, y Brice Turang, de Milwaukee Brewers. En la Liga Americana, la disputa quedó entre Álvarez, de Houston Astros; Junior Caminero, de Tampa Bay Rays, y Bobby Witt Jr., de Kansas City Royals.

Las temporadas que impulsan a los principales candidatos

Dos de las candidaturas más destacadas corresponden a jugadores que dominaron sus respectivas ligas en diferentes facetas del juego. Crow-Armstrong consiguió 45 cuadrangulares y 41 bases robadas, con lo que ingresó al grupo de peloteros que alcanzaron al menos 40 jonrones y 40 robos en una misma campaña. También produjo 107 carreras y anotó 119, la cifra más alta de la Liga Nacional.

Su aporte no se limitó al bateo. De acuerdo con Statcast, el jugador de Chicago encabezó la liga con 26 outs por encima del promedio y 23 carreras prevenidas. Además, completó el 50 % de sus oportunidades de atrapadas de cinco estrellas, el mejor registro de las Grandes Ligas en esa categoría.

En la Liga Americana, Álvarez fue una de las principales figuras ofensivas de Houston durante su camino a los playoffs. El bateador cubano terminó con promedio de .316, porcentaje de embasado de .432 y slugging de .601. También lideró las Grandes Ligas en OPS, con 1.033; bases totales, con 341, y bases por bolas, con 109. Sus estadísticas incluyeron 42 jonrones y 106 carreras impulsadas.

Un eventual premio MVP se sumaría a una trayectoria que ya cuenta con un título de Serie Mundial, el reconocimiento al Novato del Año, el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y cuatro selecciones al Juego de Estrellas.

Misiorowski, por su parte, aparece entre los tres aspirantes al Cy Young de la Liga Nacional. El lanzador de Milwaukee Brewers terminó la campaña con efectividad de 1.80, WHIP de 0.80 y 252 ponches, cifras que encabezaron su circuito. Su candidatura cobra relevancia después de haber comenzado 2026 con apenas 66 entradas lanzadas en su carrera y terminar como campeón de la Serie Mundial.

Todas las ternas y el calendario de premiación

La competencia por los premios de pitcheo también incluye a Chris Sale, de Atlanta Braves, y Cristopher Sánchez, de Philadelphia Phillies, como finalistas al Cy Young de la Liga Nacional. En la Americana, los candidatos son Dylan Cease, de Toronto Blue Jays; Parker Messick, de Cleveland Guardians, y Cam Schlittler, de New York Yankees.

Para el Novato del Año de la Liga Nacional fueron seleccionados Carson Benge, de New York Mets; Sal Stewart, de Cincinnati Reds, y JJ Wetherholt, de St. Louis Cardinals. En la Liga Americana competirán Kevin McGonigle, de Detroit Tigers; Messick, de Cleveland Guardians, y Payton Tolle, de Boston Red Sox.

Las ternas al Manager del Año quedaron integradas por Don Mattingly, Pat Murphy y Walt Weiss en la Nacional, mientras que Kevin Cash, Chad Tracy y Will Venable representan a la Americana.

En la categoría de Relevista del Año, los finalistas de la Liga Nacional son Jhoan Duran, Trevor Megill y Mason Miller. Por la Liga Americana fueron nominados Bryan Baker, Cade Smith y Louis Varland.

La entrega de premios comenzará el 9 de noviembre con los reconocimientos a los novatos. El 10 se anunciarán los ganadores al Manager del Año, mientras que el 11 se conocerán los resultados del Cy Young y Relevista del Año. Finalmente, el 12 de noviembre se entregarán los premios MVP de ambas ligas.

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