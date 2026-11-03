MLB dispuesta a posponer hasta 2028 la entrada en vigor del tope salarial

La MLB propuso retrasar hasta 2028 la implementación de un tope salarial, una medida que genera un fuerte rechazo entre los jugadores. La nueva propuesta contempla un límite máximo de $258.2 millones de dólares y un gasto mínimo de $180.2 millones por equipo.

La organización considera que las franquicias necesitan más tiempo para ajustar sus presupuestos y contratos. Por eso, plantea mantener durante 2027 el sistema actual del impuesto de lujo y comenzar la transición al nuevo modelo un año después.

El portavoz de la MLB, Glen Caplin, explicó que el aplazamiento permitiría una adaptación más sencilla sin retrasar otros beneficios para los peloteros, como un salario mínimo de un millón de dólares y un aumento en el fondo de bonificaciones previo al arbitraje.

Sin embargo, el sindicato mantiene su oposición a cualquier límite salarial. El actual convenio colectivo vence el próximo 1 de diciembre y las negociaciones podrían derivar en un nuevo cierre patronal.

With free agency already underway, and recognizing that Clubs will need a full offseason to operate within the cap and floor system, MLB is proposing to phase in the salary cap and floor in 2028



The projected cap and floor payrolls for 2028 would make 12 clubs increase payroll? pic.twitter.com/EfMErTa1Jo — MLB (@MLB) November 3, 2026

Los equipos que tendrían que reducir o aumentar sus gastos

La propuesta establece que las franquicias podrían gastar hasta un 10 % menos del mínimo durante 2028, es decir, $162.18 millones de dólares. Sin embargo, tendrían que compensar esa diferencia para alcanzar el gasto mínimo acumulado en un periodo de tres años.

Según los cálculos de la MLB, ocho equipos necesitarían reducir sus nóminas actuales en un total de $528 millones de dólares: Boston, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, Philadelphia, San Diego y Toronto.

Por otro lado, doce franquicias tendrían que aumentar sus gastos en conjunto por $636 millones de dólares para alcanzar el mínimo. Entre ellas figuran los Athletics, Chicago White Sox, Cincinnati, Cleveland, Colorado, Miami, Milwaukee, Minnesota, Pittsburgh, St. Louis, Tampa Bay y Washington.

La directiva sostiene que el modelo permitiría equilibrar la competencia y dar más oportunidades a los equipos para contratar agentes libres y conservar a sus principales jugadores. También contempla centralizar los ingresos por derechos de medios de la MLB a partir de 2028.

El rechazo del sindicato y los beneficios propuestos

Los jugadores consideran que el tope salarial perjudicaría especialmente a los peloteros de ingresos medios y pondría en riesgo los contratos garantizados. También advierten que el sistema podría reducir en $400 millones de dólares las bonificaciones por fichajes de jugadores aficionados para 2027.

«Los jugadores están listos para negociar de buena fe un nuevo convenio colectivo que aproveche el impulso sin precedentes de nuestro deporte y beneficie por igual a jugadores, clubes y aficionados», expresó el sindicato, reseña AP.

Pese al desacuerdo principal, existen otros puntos en los que ambas partes podrían acercar posiciones. La MLB aceptaría reducir de seis a cinco temporadas el tiempo necesario para acceder a la agencia libre para los jugadores de al menos 30 años, aunque sus equipos conservarían el derecho a presentar una oferta calificada.

También propone elevar el salario mínimo de $780,000 dólares a un millón para quienes tengan dos años de servicio y a $900,000 dólares para los demás. Estos últimos podrían recibir otros $100,000 dólares en bonificaciones si completan una temporada sin pasar al menos la mitad de ella en la lista de lesionados.

El fondo de bonificaciones previo al arbitraje aumentaría de $50 millones de dólares en 2026 a $65 millones en 2027 y $75 millones durante la vigencia de un posible convenio de siete años, hasta 2033.

La MLB también ofreció pagos extraordinarios según el tiempo de servicio acumulado durante 2026. Los jugadores que hayan participado durante al menos 172 de los 187 días de la temporada regular recibirían $285,000 dólares.

El conflicto recuerda a las negociaciones de 1994, cuando una huelga de siete meses y medio provocó la cancelación de la Serie Mundial. Desde entonces, la MLB no había presentado una propuesta de tope salarial. El sindicato, por su parte, ha reiterado que no aceptará ese mecanismo.

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