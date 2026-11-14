Florida advierte sobre una nueva “lluvia de iguanas” debido a ola de frío

Una nueva ola de frío que llegará este sábado a Florida encendió las alertas ante la posibilidad de que se registre el fenómeno conocido como “lluvia de iguanas”, que ocurre cuando estos reptiles pierden temporalmente su movilidad debido a las bajas temperaturas y caen de los árboles.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), las iguanas verdes son especialmente vulnerables al frío debido a que son animales de sangre fría y dependen de la temperatura ambiental para regular su organismo.

Para este fin de semana se esperan temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados centígrados en buena parte del sur del estado, mientras que en Miami se pronostica una máxima de 23 grados, por debajo de los valores habituales para esta temporada, según informó EFE.

Cuando las temperaturas descienden considerablemente, las iguanas pueden entrar en un estado de letargo que provoca la pérdida temporal del control muscular. Esto ocasiona que algunas permanezcan inmóviles y terminen cayendo de las ramas.

Sin embargo, las autoridades advierten que encontrar una iguana aparentemente sin vida no significa que esté muerta, ya que puede recuperar su movilidad cuando aumenta la temperatura.

Piden no recoger ni trasladar a las iguanas

Ante este escenario, la FWC recomendó a los habitantes no recoger los ejemplares afectados ni introducirlos en sus viviendas o vehículos para calentarlos.

La dependencia explicó que, una vez que recuperan su movilidad, las iguanas pueden reaccionar de manera defensiva y causar lesiones mediante mordeduras, arañazos o golpes con la cola.

Además, recordó que está prohibido mantener iguanas vivas sin autorización, así como liberarlas o trasladarlas a otros sitios.

A diferencia de un operativo realizado en febrero pasado, cuando se habilitaron centros temporales para recibir ejemplares afectados y se recolectaron más de 5,000 iguanas en dos días, en esta ocasión las autoridades no tienen previsto repetir esa estrategia.

Una especie invasora en Florida

La iguana verde es considerada una especie invasora en Florida. Originaria de Centroamérica y regiones tropicales de Sudamérica, llegó al estado estadounidense como mascota durante la década de 1960.

Su presencia representa un problema ambiental y urbano, debido a que sus madrigueras pueden debilitar aceras, cimientos y muros de contención.

También consume vegetación importante para otras especies, entre ellas la mariposa azul de Miami, que se encuentra en peligro de extinción.

Sigue leyendo:

– Florida gasta millones por una invasión inesperada que ya se ve en calles y jardines.

– El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida.