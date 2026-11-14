“Somos catrachos”: Latinas crean un espacio para la comunidad hondureña en Los Ángeles

Lo que comenzó como una forma de conectarse con sus raíces y su comunidad se convirtió en una organización sin fines de lucro dirigida por dos latinas cuyo único objetivo es dar visibilidad a los hondureños que viven en Los Ángeles.



Dolly Figueroa y Juelz Velásquez fundaron Hondurans in LA (Hondureños en LA) después de que ambas se unieran por un deseo en común.

“Realmente nos identificamos con el hecho de que sentíamos que no había lugar para nosotros”, dijo Figueroa. “No había lugar para disfrutar del tipo de ambiente que trae la comunidad hondureña”.

Ellas tienen vínculos distintos con su cultura. Figueroa, aunque nació en Honduras, se crió en un hogar predominantemente mexicano en Los Ángeles y no visitó su país natal hasta años después. La mayor parte de su vida, desde los 4 años, ha sido en los Estados Unidos.

“Cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos, mi familia se mudó a Huntington Park y mi mamá se casó con mi padrastro, quien es mexicano, así que crecí con más contacto con la cultura mexicana”, explicó Figueroa. “Así que no crecí comiendo baleadas ni tajas, pero sí que crecí escuchando música punta en la casa de mi abuela”.

“Ahora, como adulta, estoy conociendo un poco más sobre mi lado hondureño”, agregó.

Por su parte, Velásquez creció inmersa en su cultura, visitando con frecuencia Honduras e incluso asistiendo a la escuela en ese país por un breve tiempo.

Las jóvenes catrachas Dolly Figueroa y Juelz Velásquez, fundadoras de Hondurans in LA, disfrutan de una rica comida hondureña. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Velásquez dijo que creció en Nueva York y que cuando se mudó a Los Ángeles le sorprendió la falta de lugares donde los hondureños pudieran reunirse.

Comentó que todo el mundo conoce lugares populares como el Mercado de Guatemaltecos y la zona del Corredor de El Salvador, que se han convertido en espacios específicos para sus comunidades, donde la cultura está en todo su esplendor. Ella, al igual que Figueroa, buscaba algo similar.

“Soy de Nueva York y siempre digo que los hondureños en Nueva York son como los mexicanos en Los Ángeles. Tenemos una gran población de hondureños. Así que al principio fue un poco diferente, me sentí un poco aislada [en Los Ángeles]”, admitió. “Amo a mi comunidad mexicana y a todas las demás culturas de esta gran ciudad, pero estaba buscando un pedacito de casa”.

Las muchachas iban en busca de los aromas de las comidas tradicionales, los ritmos del tambor de punta y las historias de miles de hondureños en la ciudad. Así que decidieron buscar restaurantes, negocios y organizaciones hondureñas con los cuales colaborar para crear eventos y espacios donde la gente pudiera comer platillos tradicionales, escuchar música y aprender más sobre la cultura hondureña.

Desde noches de cine hondureño, eventos en restaurantes, caminatas y actividades como su “parrillada con familia”, todos sus eventos están diseñados para que las personas se vean representadas entre sus pares.

“Hay tantos hondureños aquí que son mitad mexicanos, salvadoreños, asiáticos, o sea, un mix de culturas, y muchos como yo a veces crecemos más con una cultura, y estos eventos virtuales y en persona les dan la oportunidad de explorar su otra mitad”, consideró Figueroa. “Un lugar seguro donde no vamos a juzgar, sino a celebrar”.

La organización tiene como objetivo conectar a la comunidad hondureña en Los Ángeles, incluyendo parrilladas familiares. Crédito: Hondurans in LA | Cortesía

Hondureños en L.A.

Según el Censo de Estados Unidos, la población hondureña en el condado de Los Ángeles asciende a 58,483 residentes en 2026, y la mayor parte de la población se concentra en pequeñas zonas.

Esta semana, las dos mujeres se encontraban en el restaurante hondureño El Katrocho, en Los Ángeles, uno de los lugares con los que han colaborado. Mientras disfrutaban de unas ricas baleadas -tortillas de harina rellenas de frijoles, queso y crema- pollo chuco, también conocido como pollo con tajadas, y enchiladas hondureñas, dijeron que han tenido éxito con su organización.

“Me da gusto porque en los últimos meses he conocido a más hondureños que en los ocho años que llevo aquí, ya sabes, y ha sido genial”, comentó Velásquez.

Ambas dicen que en el futuro les gustaría recaudar fondos para ayudar a la comunidad de diversas maneras. También esperan organizar, algún día, viajes anuales con hondureños de Los Ángeles para que visiten su país. Dicen que los viajes serán otra forma de ayudar aún más a las personas a conectarse con su cultura, especialmente a quienes no han podido viajar o tienen demasiado miedo de hacerlo solas.

“Vimos una necesidad en la comunidad y esto sale de nuestro corazón; todo lo que hacemos está vinculado a Honduras, desde las personas que diseñan nuestro logotipo hasta aquellas con las que colaboramos”, concluyó Figueroa con una sonrisa en el rostro. “Nuestros eventos están pensados para que la gente aprenda y se identifique con su cultura, así que únanse a nosotros”.