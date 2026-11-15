La conmoción en Panamá tras el ataque con explosivos contra la casa de un periodista

La casa de uno de los directivos del diario La Prensa, uno de los principales de Panamá, fue atacada la madrugada de este sábado con un objeto explosivo en lo que es el primer ataque de este tipo en el país después de la dictadura de Noriega.

Un individuo arrojó un objeto contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, lo que provocó una explosión. Según informó el propio diario y el Gobierno, el ataque solo causó daños materiales.

La Prensa calificó el ataque de “atentado” cuyo objetivo era la vivienda del subdirector quien, además, estaba investigando un presunto caso de corrupción.

La explosión tambén afectó a dos vehículos, que fueron incendiados.

El periodista no se encontraba en la residencia cuando ocurrió el atentado, pero sí su esposa, que resultó ilesa.

“Ha sido una advertencia”, señaló Rodríguez, quien calificó los hechos como un “atentado terrorista” durante una conferencia de prensa,

El veterano periodista señaló que el atacante quiso ir contra “los valores de la democracia y la libertad de expresión de todos”.

En Panamá, los ataques físicos contra periodistas son muy esporádicos.

“Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pase por esta circunstancias”, escribió en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La Policía Nacional y la Fiscalía están investigando lo ocurrido, agregó Mulino, que afirmó que “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”.

Enea Lebrun/Reuters: Rolando Rodríguez es un veterano perodista panameño que investiga casos de corrupción.

El diario publicó un editorial donde rechazaban el “atentado” y donde denunciaban que “la violencia no es vista, en ninguna de sus formas, como un mecanismo apto para resolver diferencias”.

“Esa violencia que busca aterrar fue la que se usó contra nuestro periodista Rolando Rodríguez y su familia. Panamá rechaza ese tipo de actos. Durante la dictadura vivimos el terrorismo de Estado. El repudio que ha suscitado el ataque contra Rolando y su familia muestra cuánto valora el país la convivencia que hemos construido en democracia”, sigue el editorial.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó “enérgicamente el brutal atentado” contra la vivienda del periodista: “Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”.

Investigación de corrupción

Las autoridades panameñas abrieron una pesquisa para determinar los hechos.

La Procuraduría General de la Nación informó en un comunicado que se investiga la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de “incendiarismo”. Agregó que las pesquisas podrán ampliarse si se detectan otras posibles conductas delictivas.

El periodista estaba investigando unos hechos que implican, entre otros, al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondos públicos en 2021, y al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, implicado en un supuesto caso de enriquecimiento injustificado bajo su administración, según recoge la agencia AP.

Enea Lebrun/Reuters: En el ataque solo hubo daños materiales.

Rodríguez es un veterano periodista de investigación en temas de corrupción y columnista del diario La Prensa, uno de los más influyentes en el país centroamericano y que ganó notoriedad como medio crítico a la pasada dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega, expulsado por una invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989.

Rodríguez formó parte este año de una investigación internacional sobre presuntos negocios millonarios en la comercialización de crudo venezolano en que estaría implicado el entorno del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de sociedades relacionadas supuestamente con un empresario panameño en 2025.

El presidente de Corporación La Prensa —la casa editora—, Jorge Molina, rechazó lo que calificó como un ataque al periodista y a la profesión.

El diario La Prensa de Panamá, fundado en agosto de 1980, es conocido por sus investigaciones periodísticas, premiadas con galardones internacionales. Es uno de los principales periódicos del país y ha sufrido denuncias de altos políticos que han afectado sus cuentas así como agresiones, cierres y el exilio de algunos de sus periodistas durante la dictadura militar.