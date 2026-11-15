Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 48 grados Fahrenheit (9ºC). La probabilidad de lluvia será del 100% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 45 grados Fahrenheit (7ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:57 h y se pondrá a las 17:26 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que estará muy nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 45 y los 61 grados Fahrenheit (7 y 16ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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