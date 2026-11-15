“Quizás veamos el 25 de octubre de este año como el comienzo del fin de la recesión democrática mundial”

Imagina que la democracia avanza en el mundo en olas que llegan por momentos y vuelven tras una fluctuación en el sentido contrario. Ahora suponte que podamos estar ante uno de esos instantes históricos en que la corriente cambia de dirección.

Eso es lo que plantea Larry Diamond, un reconocido sociólogo político estadounidense de la Universidad de Stanford que ha investigado durante décadas la democracia alrededor del planeta.

Diamond cree que este año, y en especial el 25 de octubre, ocurrieron hechos en América Latina y otras partes que podrían marcar el principio del fin de la “recesión democrática” global de las últimas dos décadas.

“No es habitual que estas cosas ocurran el mismo día”, dice Diamond en una entrevista con BBC Mundo.

Según el experto, hasta ahora hubo tres olas democratizadoras en el planeta.

La primera comenzó con las revoluciones en Estados Unidos y Francia en el siglo XVIII y siguió hasta los años 1920, cuando surgieron el comunismo, el fascismo y el nazismo.

La segunda ola empezó tras la Segunda Guerra Mundial y se debilitó con eventos como los golpes militares de la década de 1960 en Sudamérica.

Y la tercera se inició en 1974, cuando un movimiento militar y popular derrocó una larga dictadura en Portugal, hasta 2006.

Diamond advierte que aún es temprano para afirmar con certeza que el retroceso democrático que comenzó entonces haya concluido, o que esté surgiendo una nueva ola democratizadora mundial.

Pero señala que hay motivos para pensar que eso es posible.

Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico con este investigador principal de la Institución Hoover y del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de Stanford, así como coeditor fundador de la revista Journal of Democracy, donde publicó un reciente artículo sobre este tema:

AFP via Getty Images:

¿Cómo es esto de las “olas de democratización” global?

Se trata de un período de la historia mundial en que el número de transiciones hacia una forma de gobierno democrática supera de forma sustancial las transiciones en sentido contrario.

El aspecto más intangible es la idea del impulso: una ola es un período en el que la democracia parece ser el destino. Se expanden sus valores, así como el apoyo global y la confianza en ella. Y las aspiraciones, los valores y las expectativas de la gente se alejan de la autocracia.

Se considera que la tercera ola de democratización dio lugar al mayor número de democracias en el mundo. ¿Qué ocurrió luego?

Según mis escritos y análisis, el mundo entró en una recesión democrática alrededor de 2006. El número de países que eran democracias comenzó a disminuir. La democracia dejó prácticamente de expandirse y la autocracia empezó a cobrar impulso.

Desde 2006 hasta hace relativamente poco, vimos un ritmo cada vez mayor de retroceso democrático, a medida que en el sur global, luego en Europa Central y Oriental y finalmente en EE.UU., las democracias fueron atacadas por líderes electos.

Hubo colapsos democráticos, como los golpes militares de Estado en África Occidental. Pero lo más habitual ha sido un estrangulamiento gradual de los controles y contrapesos democráticos, de la sociedad civil democrática y del Estado de derecho.

Se experimenta una transición progresiva de la democracia a la autocracia electoral, o lo que se ha denominado como régimen autoritario competitivo. Es lo que ocurrió en Hungría, Turquía, estuvo a punto de suceder en Polonia, y Trump ha intentado hacer lo mismo en EE.UU. dos veces.

Creo que se cruzó la línea hacia el autoritarismo competitivo en India y México, e Indonesia ha ido mucho en esa dirección.

Así, hasta hace muy poco el balance neto ha sido negativo, alejándose de la democracia.

Y ahora vemos la posibilidad real de que este patrón esté cambiando.

De hecho, en tu artículo sostienes que octubre de 2026 podría verse en el futuro como el principio del fin de esa recesión democrática. ¿Por qué?

Porque es una fecha con mucho significado. El 25 de octubre hubo tres hechos muy llamativos. Y no es habitual que estas cosas ocurran el mismo día.

En Serbia, los estudiantes que habían protestado con coraje contra la corrupción extrema y la creciente autocracia del primer ministro Aleksandar Vučić lograron ese día una victoria impresionante en las elecciones parlamentarias con su lista, que ahora tiene mayoría y formará gobierno.

Como pasó con Viktor Orban en Hungría unos meses antes, la derrota fue tan contundente que Vučić se vio obligado a reconocerla rápido.

Ese mismo día, en Brasil fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente Lula da Silva y el populista de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que está preso por intentar derribar la democracia. Y Lula, que había quedado atrás en la primera vuelta, ganó también por un margen muy claro.

Getty Images: Diamond señala el triunfo electoral del presidente Lula en Brasil como uno de los hechos decisivos que hubo para la democracia el 25 de octubre.

Creo que Lula, su partido y su movimiento, son algo complicados en lo que respecta al compromiso con valores y prácticas plenamente democráticas. Pero eso supuso la derrota de una opción claramente populista autoritaria de derecha.

Y, también ese día, la líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, logró entrar al país para movilizar y organizar al pueblo para una transición hacia la democracia.

Fueron tres acontecimientos muy significativos.

¿Incluyes en esa posible nueva tendencia a las recientes elecciones de medio mandato en EE.UU.?

Sí. Obviamente, la inversión de la recesión democrática no se lograría en un solo día.

Creo firmemente que las elecciones en EE.UU., en las que Donald Trump recibió una reprimenda contundente por su autoritarismo, corrupción y violación de las libertades civiles y del Estado de derecho, fueron un elemento adicional significativo tanto práctico como simbólico del posible fin o la reversión de la ola autoritaria en el mundo.

Después de todo, EE.UU. sigue siendo la democracia más influyente del mundo.

¿Crees que EE.UU. todavía es “la nación indispensable” para la democratización?

Ese fue un término de Madeleine Albright. Creo que EE.UU. es indispensable para el futuro de la libertad en el mundo si nos fijamos en su tamaño, sus recursos y la proporción de la ayuda total que destina a la democracia.

Una lección de los últimos diez años, desde la irrupción de Donald Trump en la escena electoral, es que EE.UU. debe afrontar con una gran dosis de humildad el reto de revitalizar la democracia globalmente y movilizar a países aliados para lograr un orden mundial responsable que afirme los valores de libertad, democracia, derechos humanos y Estado de derecho.

El mundo está cansado de escuchar que EE.UU. es “la nación indispensable”, de la hipocresía estadounidense y de no poder confiar en que EE.UU. sea fiel a sus propios valores fundacionales ni actúe con cierto respeto por el Estado de derecho a nivel internacional.

Sin duda, Europa, Canadá y muchos de nuestros aliados en Asia, América Latina, Medio Oriente y otros lugares han perdido mucha fe, confianza y respeto en EE.UU.

Por eso, no podemos simplemente volver a la mesa del diálogo democrático global y decir: “Oh, lo sentimos, eso solo fue un pequeño bache en el camino; ahora estamos de vuelta. Y recuerden que EE.UU. es la nación indispensable”.

Tendremos que recuperar de algún modo la confianza global y reconstruir una coalición democrática que no gire en torno al dominio de EE.UU., sino que sea más colaborativa y horizontal.

Es interesante que dos de los tres acontecimientos del 25 de octubre que señalas como cruciales ocurrieran en América Latina. ¿La región podría dar un impulso a la democracia en el mundo?

Bueno, podría hacerlo si avanzara en esa dirección. No soy optimista a corto plazo, con una salvedad que luego mencionaré.

Seamos sinceros: ¿Qué hizo el gobierno de Lula da Silva para desafiar la decisión corrupta y escandalosa del presidente venezolano Nicolas Maduro de anunciar unos resultados ficticios de las elecciones del 28 de julio de 2024?

Brasil podría haberse unido a EE.UU. liderando un intento de la OEA de condenar eso y exigir una transición hacia la democracia. Pero la verdad es que no hizo gran cosa.

AFP via Getty Images: El regreso de María Corina Machado a Venezuela es otro de los acontecimientos del 25 de octubre destacados por Diamond.

Necesitamos a Brasil. México es un régimen autoritario de nuevo. Brasil es el único país, aparte de EE.UU., que podría liderar un resurgimiento de la democracia en el hemisferio. Y no creo que esa sea la prioridad de Lula, ni la forma en que él ve la región.

Mira los avances de líderes de derecha como Milei en Argentina, Kast en Chile, Fujimori en Perú o De la Espriella en Colombia, quien basó su campaña electoral en uno de los autócratas más feroces de la región, Nayib Bukele, de El Salvador. ¿Quién de ellos va a liderar un esfuerzo para revitalizar la democracia en América, por no decir a nivel mundial?

La salvedad es esta, y es un rayo de esperanza: existe una posibilidad muy buena de que haya una transición a la democracia en Venezuela en los próximos 18 meses digamos, donde se reescriban partes de la Constitución, se reformen el Poder Judicial y el tribunal electoral, y se celebren elecciones nacionales libres, justas e inclusivas —en las que podría presentarse María Corina Machado— bajo normas pactadas.

Si eso llegara a suceder, tendría implicaciones globales muy claras.

¿Por qué?

Porque en las últimas dos décadas, desde la Revolución Naranja en Ucrania —y exceptuando la Revolución de la Dignidad cerca de una década después que revivió la democracia en ese país— ningún régimen autoritario ha hecho una transición hacia la democracia. Bangladesh puede estar cerca, pero aún no es una democracia plena.

Así que una transición a la democracia en Venezuela, tras una generación de un gobierno extremadamente autoritario, podría tener implicaciones apasionantes y estimulantes para el resto del mundo.

Pero aún no sabemos cuándo ni cómo se celebrarán las próximas elecciones en Venezuela, ni qué sucederá en Brasil con un Congreso más inclinado hacia la derecha y contrario a Lula, ni hasta dónde llegará la profunda polarización política en varios países americanos, incluido EE.UU. ¿No es demasiado pronto para pensar que se revirtieron las tendencias antidemocráticas?

Todo lo que has dicho es correcto, salvo por algo que quisiera señalar.

Sí es demasiado pronto para afirmar que este momento representa realmente el fin de la recesión democrática mundial o de la ola de retroceso, y el inicio de una nueva ola de progreso democrático en el mundo.

Quizás miremos atrás y veamos este año y ese día, el 25 de octubre, como el comienzo de todo eso. Pero es demasiado pronto para saberlo ahora mismo, así como nadie podía saber el 25 de abril de 1974 que la Revolución de los Claveles que derrocó a una dictadura en Portugal iba a desencadenar una ola democrática mundial.

Pero la salvedad es que soy muy optimista respecto a EE.UU. Creo que Trump ha sido tan corrupto, incompetente, ha abusado tanto del orden democrático y del Estado de derecho, ha sido tan incapaz de cumplir sus promesas al pueblo estadounidense y tan hipócrita al presentarse ante el electorado, que creo que su movimiento MAGA ahora está entrando en agonía.

AFP via Getty Images: Diamond sostiene que el movimiento MAGA liderado por Trump “está entrando en agonía” tras las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Esto llevará algún tiempo en resolverse. Pero no creo que veamos a otro presidente MAGA en EE.UU.

Y creo que, pese a sus nuevos intentos de concentrar y abusar del poder, fracasará y en 2028 habrá un cambio hacia un presidente mucho más reformista y comprometido con la democracia en EE.UU.

¿Por qué dices que México volvió a un régimen autocrático, cuando muchos mexicanos opinarían lo contrario y apoyarían a la presidenta Claudia Sheinbaum?

Primero diría que muchos mexicanos piensan como yo: que el país ha dejado de ser una democracia auténtica.

La prueba para determinar si un país es una democracia no radica en si el presidente cuenta con apoyo popular. Siguiendo esa lógica, El Salvador sería ahora mismo un país muy democrático, porque Bukele es un líder muy popular. Pero también es un líder extremadamente autoritario. Así que la popularidad por sí sola no es un indicador de democracia.

Miremos lo que ha ocurrido bajo el mandato del ahora hegemónico partido gobernante Morena: se ha eclipsado el Estado de derecho, se redujo el espacio para una oposición política genuina y se tomó el control del Poder Judicial mediante el mecanismo seudo-democrático de elegir a los jueces del país.

La Corte Suprema y el Tribunal Electoral ya no son independientes. Morena, como partido gobernante, ha desarrollado ese tipo de mentalidad hegemónica de control de las instituciones independientes y la burocracia estatal que tenía el PRI antes de la transición a la democracia.

Si parece una autocracia y actúa como una autocracia, hay que llamarla autocracia, aunque aún conserve algunos elementos electorales y pluralistas.

Este año vimos récords históricos —o de décadas, al menos— en la participación electoral en los balotajes de Brasil y Colombia, en las elecciones de medio mandato en EE.UU. o en los comicios de Serbia. ¿Podría esto verse también como parte de un resurgimiento global de la democracia?

Es una pregunta complicada. En los años previos a la llegada al poder de los nazis en Alemania en 1933, también hubo una participación electoral muy elevada. En circunstancias de extrema polarización política, cuando hay mucho en juego y eso parece existencial para el país, la participación aumenta. Ahora, si aumenta en defensa de la democracia es algo muy positivo.

AFP via Getty Images: El triunfo de la Lista Estudiantil en las elecciones de Serbia es visto por Diamond como otro hecho trascendente del 25 de octubre para la democracia.

Creo que ese fue un factor importante para lo ocurrido en Hungría, Serbia, EE.UU. y en Brasil: hubo un gran aumento de la participación. Buena parte de eso provino de personas que querían defender la democracia y volver a la normalidad y al Estado de derecho, así como también buscaban mejoras económicas y reformas.

Pero el aumento de la participación por sí solo también puede ser señal de una polarización grave, un arma de doble filo.

En principio, sin duda queremos mayor participación electoral, pero hay que tener cuidado con cómo se interpreta.

¿Qué importancia tienen para el futuro de la democracia mundial las próximas elecciones en distintos países europeos, como España, Francia, Italia y Polonia?

Son muy, muy importantes. Y creo que las más importantes de todas serán las de Francia, un país muy influyente en la Unión Europea y en los países francófonos del mundo.

Si llegara al poder de Francia una populista iliberal de derecha como Marine Le Pen, que se ha mostrado tan explícitamente antiinmigrante y tan comprensiva con Putin, eso desafiaría el impulso a la democracia mundial, las normas democráticas, la estabilidad y el compromiso democrático de la Unión Europea.

Pero hay que ver cómo gobernarían. Estábamos muy preocupados por Giorgia Meloni antes de que se convirtiera en primera ministra italiana, por lo que esto podría suponer de modo similar respecto a Ucrania, a enfrentar a Putin y a la unidad europea. Y no lo ha hecho tan mal. No ha sido el desastre que algunos predijeron; fue muy positiva en el apoyo a Ucrania.

Marine Le Pen no es eso, pero tenemos que esperar y ver los resultados, cómo gobiernan cuando llegan al poder, qué tipo de coalición forman.

El desafío de la derecha populista en Europa aún tiene mucho dinamismo. Y todavía hay mucho descontento por el fracaso de la clase política democrática —los partidos de centro, tanto de izquierda como de derecha— a la hora de dar respuesta a las necesidades de quienes pasan apuros.

Así que esta historia no ha terminado.

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