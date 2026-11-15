San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este domingo 15 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 15 de noviembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 26%.

La presión atmosférica media será de 1013.9 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol saldrá a las 06:58 h y el atardecer será a las 17:39 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 60%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 59 grados Fahrenheit (10 y 15 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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