Una jueza federal suspende cierre de parque vinculado a proyecto de golf de Donald Trump

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó que un parque público situado a orillas del río Potomac, en Washington D.C., permanezca abierto por el momento, en lugar de ser cerrado para llevar a cabo las renovaciones pretendidas por el presidente Donald Trump para transformarlo en un campo de golf.

Se trata del revés más reciente para el plan de Trump de transformar el East Potomac Park en un campo de golf de nivel de campeonato, orientado a golfistas profesionales.

En una resolución de 30 páginas, la jueza de distrito Ana Reyes bloqueó temporalmente al gobierno federal para que no prosiguiera con un plan que habría supuesto el cierre de la zona este domingo.

En una publicación en redes sociales el 18 de octubre, Trump afirmó que el cierre duraría 15 meses y transformaría las instalaciones de golf del parque en “uno de los mejores y más espectaculares campos de golf de todo el mundo”.

Reyes dictaminó que las razones expuestas por la administración Trump para cerrar el parque eran un “pretexto” y que el gobierno infringió al menos dos leyes federales “con el fin de cumplir un plazo arbitrario”.

“El gobierno propone cerrar indefinidamente un parque histórico, del que disfrutan a diario los habitantes de Washington de toda clase y condición”, escribió Reyes.

Una jueza nombrada por Biden

Aunque Reyes ordenó que el parque —situado cerca del Monumento a Jefferson, a 3 km (2 millas) al sur de la Casa Blanca— permanezca abierto, la administración Trump no está obligada a mantener las actividades de golf en el lugar, señaló la jueza. No obstante, añadió que el gobierno “no puede utilizar la ausencia de actividades de golf como motivo para excluir al público”.

La decisión de Reyes —quien fue nombrada por el presidente demócrata Joe Biden y a quien Trump ha calificado de “lunática”— constituye el ejemplo más reciente de cómo el poder judicial federal se opone a los ambiciosos esfuerzos de Trump por rediseñar la capital de la nación mediante grandes proyectos de construcción.

El fallo se produjo en el marco de una demanda presentada por la DC Preservation League, una organización dedicada a la preservación histórica que sostiene que el plan de Trump para remodelar el parque infringe diversas normativas y leyes federales.

“Otro de los proyectos de vanidad del presidente”

Los abogados del grupo lograron anteriormente una resolución de la jueza Reyes que impidió al Servicio de Parques Nacionales —dependiente del Departamento del Interior— talar árboles en el parque o realizar otras modificaciones irreversibles sin previo aviso.

Democracy Forward, organización que representa a la liga de preservación y a dos residentes locales en el caso, declaró sentirse satisfecha de que Reyes haya detenido “otro de los proyectos de vanidad del presidente”.

Catherine Carroll, asesora jurídica principal del grupo, afirmó que “el inexplicable empeño de la administración por destruir el parque East Potomac habría supuesto la pérdida de un espacio muy apreciado que jamás podría ser reemplazado”.

El Departamento del Interior, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

jc (reuters, afp, dpa, ap)