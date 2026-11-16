El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 16 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 18.53 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.34 y 18.19 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 18.53 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.9 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución regular y cotizó este día a la baja. Luego de mantener ayer a la baja, hoy se promedió a 442.56 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 60.36 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.53 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.9 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 442.56 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 60.36 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.