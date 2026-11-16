El tiempo de hoy en Los Ángeles para este lunes 16 de noviembre

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un lunes con el cielo prácticamente nublado. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 84 y 94 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:49 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 52 y los 70 grados Fahrenheit (11 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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