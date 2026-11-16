Miami: pronóstico del tiempo para este lunes 16 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 16 de noviembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 96 y habrá cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:32 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 79 grados Fahrenheit (23 y 26ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 93%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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