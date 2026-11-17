Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 17 de noviembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1025.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:00 h y el atardecer será a las 17:38 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que estará muy nublado. Las temperaturas variarán entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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